ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Sixt-Stämme auf 'Buy' - Ziel 90 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Sixt mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Der Autovermieter könne seinen Vorsteuergewinn (EBT) im laufenden Jahr erhöhen, schrieb Analyst Christian Obst in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Denn die meisten Gewinnbelastungen aus 2024 dürften nun abnehmen. In einer Zeit verschiedener wirtschaftlicher Unwägbarkeiten könne Sixt ein Wachstum über dem der Gesamtwirtschaft mit einer zugleich steigenden EBT-Marge erzielen./la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2025 / 10:53 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET