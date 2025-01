ROUNDUP: Kontron will 2025 operativ noch mehr verdienen - Prognose 2024 erreicht

LINZ (dpa-AFX) - Der österreichische Technologiekonzern Kontron will nach einem Umsatz- und Ergebnissprung im vergangenen Jahr weiter zulegen. Für 2025 werde ein deutliches Umsatzwachstum aus eigener Kraft auf 1,9 bis 2,0 Milliarden Euro erwartet, wie das Unternehmen am Dienstag überraschend mitteilte. Das operative Ergebnis (Ebitda) soll noch stärker wachsen: auf mindestens 220 Millionen Euro. Analysten haben auf ihren Zetteln im Schnitt Erlöse von 1,9 Milliarden Euro und ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von 227 Millionen Euro. Ein Händler sprach in einer ersten Reaktion von leicht durchwachsenem Ausblick und Eckdaten für 2024.

Die Aktie legte am Morgen um rund 4,3 Prozent zu und setzte damit ihre Erholung der vergangenen Tage fort. Zuvor hatte das Papier noch kräftig Federn lassen müssen. Seit dem Jahreswechsel steht noch ein Kursverlust von gut einem Prozent zu Buche.

Ersten Berechnungen zufolge habe die frühere S&T AG die Prognose für 2024 erreicht, teilte der Anbieter von Lösungen für das Internet der Dinge (Internet of Things, IoT) weiter mit. Das operative Ergebnis dürfte den Vorjahreswert um über 50 Prozent übertreffen und damit über der Prognose von 190 Millionen Euro liegen. Der Umsatz sollte bei mehr als 1,7 Milliarden Euro herauskommen und damit mehr als 40 Prozent über dem Vorjahreswert liegen. Zum Zuwachs dürfte vor allem die Übernahme des deutschen Elektronikunternehmens Katek beigetragen haben. Der Auftragsbestand sei deutlich gestiegen, hieß es weiter.

Sowohl die ersten Ergebniszahlen für 2024 als auch das Ziel für 2025 stimmten gut mit den eigenen Prognosen und den Konsens überein, schrieb Analyst Malte Schaumann von Warburg Research. Kontron werde 2025 dank der Einbeziehung von Katek ein weiteres Umsatzwachstum und eine weitere Verbesserung der Gewinnmargen erzielen.

Unternehmenschef Hannes Niederhauser sieht Kontron als globalen Technologieführer von IoT-Technologien. Mit seinem sicheren Betriebssystem KontronOS, innovativen Lösungen für ultraschnelle 5G-Datenkommunikation und seinen de facto IoT-Standards für Spezialmärkte wie Bahntechnik, Verteidigung und intelligente Ladetechnik treibe das Unternehmen Zukunftsanwendungen wie Künstliche Intelligenz voran. Der Konzern stehe erst am Anfang eines vielversprechenden Wachstumszyklus in der IoT-Technologie.

Die endgültigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 will das Unternehmen am 27. März veröffentlichen./mne/knd/jha/