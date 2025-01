Uniper-Chef sieht mehr Erdgas aus USA positiv

Der staatliche Energiekonzern Uniper hat die Ankündigung des neuen US-Präsidenten Donald Trump begrüßt, mehr Erdgas auf den Markt zu bringen.

"Wir stehen bereit, weiteres Erdgas aus den USA zu kaufen", sagte Vorstandschef Michael Lewis am Dienstag auf dem "Handelsblatt Energie-Gipfel 2025" in Berlin. Wenn die USA mehr Erdgas auf den Weltmarkt anböten, sei dies gut für die Preise. Der in der Energiekrise 2022 verstaatlichte Versorger ist der größte Gaskonzern Deutschlands.