ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Netflix auf 1150 Dollar - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Netflix nach Geschäftszahlen mit überraschend starkem Abo-Wachstum von 1000 auf 1150 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Für Analyst Dough Anmuth startet Netflix mit voller Kraft ins neue Jahr und profitiert "von einem extrem starken inhaltlichen Angebot", einer guten Kundenbindung sowie Preiserhöhungen in wichtigen Märkten. Zudem nehme das Werbegeschäft Fahrt auf, schrieb der Experte in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Das von ihm erwartete starke Wachstum von operativem Gewinn und freiem Finanzmittelfluss im laufenden sowie im kommenden Jahr rechtfertige einen Bewertungsaufschlag für die Aktien./mis/ag

