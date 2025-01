BVB Aktie nach Trainerwechsel uneinheitlich – Anleger hoffen auf Trendwende

Nach Mitteilung des Trainerwechsels in den Reihen von Borussia Dortmund notiert die zugehörige BVB Aktie uneinheitlich. Am Vorabend hatte die Mannschaft das vierte Mal in Serie verloren. Investoren dürften nun auf eine sportliche Trendwende hoffen. Auch aus charttechnischer Perspektive bleiben die Papiere angeschlagen.

Nuri Sahin laut Vereinsmitteilung freigestellt – U-19-Trainer übernimmt für Samstag

Laut Vereinsmitteilung hat der BVB Nuri Sahin freigestellt. Im kommenden Spiel gegen Werder Bremen soll U-19 Trainer Mike Tullberg auf der Trainerbank sitzen. Der BVB hat am Dienstagabend das Spiel in der Champions League gegen den FC Bologna verloren und damit die vierte Niederlage im Jahr 2025 eingefahren. Insgesamt konnte der BVB nur einen Sieg aus den letzten neun Pflichtspielen einfahren.

In der Königsklasse rangiert die Mannschaft derzeit auf Platz 13 mit insgesamt 12 Punkten, was den Play-offs entspricht. In der Bundesliga muss sich die Mannschaft derzeit mit Platz 10 zufriedengeben (25 Punkte). Damit beträgt der Abstand auf Platz vier, was der Qualifikation zur Champions League entsprechen würde, sieben Punkte.