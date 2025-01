DAVOS: Habeck und Lagarde beim Weltwirtschaftsforum

DAVOS (dpa-AFX) - Beim Weltwirtschaftsforum in Davos werden am Mittwoch unter anderem Vizekanzler Robert Habeck und EZB-Präsidentin Christine Lagarde erwartet. Auch UN-Generalsekretär António Guterres tritt in dem Schweizer Wintersportort an die Mikrofone.

Das Forum steht im Zeichen globaler Krisen und Umbrüche: Der Geiseldeal zwischen Hamas und Israel ist ebenso Thema wie der Ukraine-Krieg und die Präsidentschaft Donald Trumps. Der frisch vereidigte US-Präsident soll am Donnerstag für eine Rede zugeschaltet werden.

Laut WEF reisen rund 900 Firmenchefs und 60 Staats- und Regierungschefs zur 55. Ausgabe des Treffens. Auch etliche Nichtregierungsorganisationen sind vertreten./jcf/DP/nas