Bitcoin legt nach Trump-Aussage zu

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Bitcoin hat am Donnerstag nach Aussagen von US-Präsident Donald Trump zugelegt. Zuletzt kostete die wichtigste Krypotowährung rund 106.000 US-Dollar. Am Morgen hatte der Kurs noch bei rund 101.500 US-Dollar gelegen. Vor der Amtseinführung von US-Präsident Donald Trump am Montagvormittag hatte der Bitcoin bei knapp 109.400 Dollar einen Rekord erreicht.

Die mit Spannung erwarteten digitalen Rede Trumps auf dem Weltwirtschaftsforum beflügelte den Bitcoin. Dabei hatte er lediglich das Wort "Krypto" erwähnt. "Trumps Lippenbekenntnis ist Wasser auf die Mühlen der Anleger", kommentierte Timo Enden, Analyst bei Emden Research. "Seine Vorschusslorbeeren müssen sich nun nicht nur in Worten, sondern auch in Taten äußern." Bei seinem Amtsantritt hatte Trump das Thema noch nicht erwähnt. Die Anleger hoffen auf Deregulierung und den Aufbau einer strategischen Bitcoin-Reserve./jsl/he