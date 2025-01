Osloer Notenbank hält Zins konstant - Signal für erste Senkung seit fünf Jahren

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Oslo (Reuters) - Die norwegische Zentralbank hält den Leitzins auf einem 17-Jahres-Hoch und signalisiert zugleich eine baldige Senkung.

Die Währungshüter in Oslo beließen den geldpolitischen Schlüsselsatz am Donnerstag bei 4,50 Prozent, so wie es von Reuters befragte Experten erwartet hatten. Doch eine erste Lockerung seit Mai 2020 naht:" "Der Leitzins wird voraussichtlich im März gesenkt", sagte Notenbankchefin Ida Wolden Bache. Seit Herbst 2021 hat die Zentralbank im Kampf gegen die hohe Inflation den Schlüsselsatz deutlich nach oben geschraubt. "Der Zinssatz hat zur Abkühlung der norwegischen Wirtschaft und zur Dämpfung der Inflation beigetragen", erklärte die Notenbank.

Ökonomen erwarten im Mittel, dass der Schlüsselzins bis zum Jahresende weiter sinkt - und zwar auf 3,50 Prozent, gefolgt von zwei weiteren Senkungen auf 3,00 Prozent im Jahr 2026. Die Kerninflation in dem skandinavischen Land ging im Dezember auf 2,7 Prozent zurück, liegt aber weiter über dem Zielwert der Zentralbank von 2 Prozent.

