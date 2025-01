Mikron Holding AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Mikron gibt für 2024 einen Nettoumsatz von CHF 374.1 Mio. bekannt



24.01.2025 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR:

Provisorische Abschlusszahlen der Mikron Gruppe für das Jahr 2024

Boudry, 24. Januar 2025, 7.00 Uhr – Mikron (SIX: MIKN) gibt heute einen provisorischen und ungeprüften Nettoumsatz von CHF 374.1 Mio. für 2024 bekannt, was einer Steigerung im Vergleich zum Vorjahr von 1.0% entspricht. Beide Geschäftssegmente verzeichneten ein moderates Wachstum, was die Widerstandsfähigkeit der Gruppe in einem schwierigen Marktumfeld, insbesondere in Europa, unter Beweis stellt. Mit einem soliden Auftragsbestand ist Mikron zu Beginn des Jahres 2025 gut aufgestellt.



Bestellungseingang und Auftragsbestand

Der Bestellungseingang von Mikron für 2024 betrug CHF 388.6 Mio., was einem Rückgang von 5.7% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Automation trug CHF 265.0 Mio. zum Bestellungseingang bei, ein Rückgang von 4.0%. Solide Ergebnisse in Europa und Asien glichen einen Rückgang in Amerika aus. Machining Solutions schloss das Jahr mit einem Bestellungseingang von CHF 123.7 Mio. ab, was einem Rückgang von 9.1% entspricht und auf eine allgemeine Abschwächung des Marktes in Europa zurückzuführen ist, während in Amerika ein Wachstum zu verzeichnen war.

Mikron geht mit einem soliden Auftragsbestand von CHF 324.1 Mio. in das Jahr 2025. Dies entspricht im Vergleich zum Vorjahr einer Steigerung von 6.5%.

Nettoumsatz

Mit CHF 374.1 Mio. lag der Nettoumsatz der Mikron Gruppe um 1.0% über dem Vorjahreswert. Automation trug CHF 233.3 Mio. dazu bei, eine Zunahme von 0.9%. Der markanten Umsatzsteigerung von Automation in Europa stand ein Rückgang in Amerika gegenüber. Machining Solutions steigerte den Nettoumsatz um 1.2% auf CHF 140.8 Mio., was angesichts der schwierigen Marktbedingungen, insbesondere in Europa, ein gutes Ergebnis darstellt.

Profitabilität

Für das Geschäftsjahr 2024 rechnet Mikron mit einer operativen Betriebsgewinnmarge von rund 8.5% (Vorjahr: 9.0%).

Die detaillierten Abschlusszahlen 2024 der Gruppe wird Mikron am 7. März 2025 bekannt geben.

Provisorische Auftrags- und Umsatzzahlen der Mikron Gruppe

CHF Mio. 2024 2023 +/- ungeprüft Bestellungseingang1) 388.6 412.1 -5.7% - Automation 265.0 276.1 -4.0% - Machining Solutions 123.7 136.1 -9.1% Auftragsbestand1) 2) 324.1 304.3 +6.5% - Automation 232.9 205.1 +13.6% - Machining Solutions 91.2 99.1 -8.0% Nettoumsatz 374.1 370.2 +1.0% - Automation 233.3 231.2 +0.9% - Machining Solutions 140.8 139.1 +1.2%

1)Alternative Performance Kennzahl, siehe Annual Report 2023, Seiten 148 bis 150, oder www.mikron.com/apm

2)Ende des Geschäftsjahres



Kurzporträt der Mikron Gruppe

Die Mikron Gruppe entwickelt, produziert und vertreibt sehr präzise, produktive und anpassungsfähige Automatisierungslösungen, Fertigungssysteme und Zerspanungswerkzeuge. Mikron ist verankert in der Schweizer Innovationskultur und weltweit tätig – als Partner von Unternehmen der Pharma-, der Medizintechnik-, der Konsumgüter-, der Automobil- und der Maschinenbauindustrie allgemein. Die Mikron Gruppe unterstützt ihre Kunden dabei, die industrielle Produktivität und Qualität zu steigern. Sie setzt auf über 100 Jahre Erfahrung, modernste Technologien und einen weltweiten Service. Die beiden Geschäftssegmente Mikron Automation und Mikron Machining Solutions haben ihre Hauptstandorte in der Schweiz (Boudry und Agno). Weitere Produktionswerke befinden sich in den USA, in Deutschland, Singapur, China, Litauen und Italien. Die Aktien der Mikron Holding AG werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (MIKN). Die Mikron Gruppe beschäftigt insgesamt rund 1590 Mitarbeitende.

Kontakt

Mikron Switzerland AG, Philippe Wirth, CFO Mikron Group Telefon +41 91 610 63 54, ir.mma@mikron.com

Download Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR:

www.mikron.com/news

Investor-Relations-Kalender

07.03.2025, 07.00 Uhr, Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR, Veröffentlichung Geschäftsbericht 2024

07.03.2025, 10.00 Uhr, Medien- und Analystenkonferenz

16.04.2025, 16.00 Uhr, Generalversammlung 2025

18.07.2025, 07.00 Uhr, Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR, Halbjahresergebnis 2025

Neben den historischen Informationen enthält diese Ad-hoc-Mitteilung Aussagen über die Zukunft, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten.

Mikron® ist eine Marke der Mikron Holding AG, Boudry (Schweiz).

Mikron Holding AG | Route du Vignoble 17 | 2017 Boudry | Schweiz | T+41 32 321 72 00 | F +41 32 321 72 01 | www.mikron.com

Abmelden

Ende der Adhoc-Mitteilung

2073921 24.01.2025 CET/CEST