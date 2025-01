Umfrage - Deutsche fühlen sich nach Urlaub im Schnitt 4,2 Jahre jünger

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die Deutschen fühlen sich einer Umfrage zufolge nach dem Urlaub durchschnittlich 4,2 Jahre jünger.

Das geht aus einer am Freitag veröffentlichten Erhebung von YouGov im Auftrag des Touristikriesen TUI hervor. "37 Prozent der Deutschen fühlen sich nach dem Urlaub nicht nur erholt, sondern tatsächlich jünger oder geben an, jünger auszusehen", heißt es zur Umfrage unter rund 2170 Erwachsenen. Demnach fühlen sich 22 Prozent der Urlauber nach einer Reise fünf Jahre jünger, weitere 15 Prozent schätzen den "Jungbrunnen-Effekt" sogar höher, während ihn 38 Prozent für sich auf ein bis drei Jahre schätzen.

Doch mit dem Alltag kommt die Ernüchterung: Die Mehrheit der Deutschen fühlt diesen "Jungbrunnen-Effekt" – jünger auszusehen oder sich jünger zu fühlen – nur für eine Länge von ein paar Tagen bis zu zwei Wochen (59 Prozent). Für zehn Prozent der Befragten hält er laut Umfrage allerdings für drei Wochen an, für 14 Prozent sogar bis zu einem Monat. 60 Prozent aller Befragten planen 2025 laut Studie mindestens eine mehrtägige Urlaubsreise. Ein Drittel der Reisewilligen habe den Urlaub bereits gebucht. Jede fünfte Person der Reisewilligen plane, im Vergleich zu 2024 mehr zu reisen. TUI-Chef Sebastian Ebel fasst das Mantra der gesamten Reisebranche zusammen: "Der Trend ist klar: Trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten bleibt Urlaub für viele eine Priorität."

Die deutsche Wirtschaft ist 2024 das zweite Jahr in Folge geschrumpft und steckt damit in einer Rezession. Auch die Konsumenten hielten sich mit Ausgaben weitgehend zurück. Die Sparquote - also der Anteil des Sparens in Prozent des verfügbaren Einkommens - stieg auf 11,6 (2023: 10,4) Prozent. Klammert man die Corona-Jahre 2020 und 2021 aus, sparten die privaten Haushalte insgesamt so stark wie seit Mitte der 1990er-Jahre nicht mehr. Ökonomen gehen davon aus, dass das Bruttoinlandsprodukt 2025 allenfalls minimal steigt. Dennoch zeigen Buchungszahlen von Touristikunternehmen immer wieder, dass die Deutschen auch in der Konjunkturflaute nur ungern auf ihren Urlaub verzichten wollen.

