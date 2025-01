dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende

BASF: Abschreibungen und Restrukturierungskosten lasten auf Gewinn

LUDWIGSHAFEN - Abschreibungen und Restrukturierungskosten haben das Ergebnis des Chemiekonzerns BASF im vergangenen Jahr belastet. So fiel das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) vorläufigen Zahlen zufolge von 2,2 Milliarden auf 2,0 Milliarden Euro, wie der im Dax notierte Konzern am Freitag nach Börsenschluss mitteilte. Dies lag deutlich unter den Analystenerwartungen, die im Konsens mit 3,2 Milliarden Euro gerechnet hatten.

Vonovia-Aktionäre billigen enge Anbindung von Deutsche Wohnen

BOCHUM/BERLIN - Der größte deutsche Wohnimmobilienkonzern Vonovia kann seine Tochter Deutsche Wohnen wie geplant noch enger an sich binden. Bei einer außerordentlichen Hauptversammlung stimmten 99,97 Prozent des anwesenden Grundkapitals für einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag und die damit verbundene Kapitalerhöhung, wie Vonovia mitteilte. Damit wurde die erforderliche Mehrheit deutlich übertroffen. Bei der Hauptversammlung von Vonovia waren laut Mitteilung 67,64 Prozent des Grundkapitals vertreten.

'WSJ': Musk unzufrieden mit X-Geschäft - Milliardär widerspricht

AUSTIN - Elon Musk beklagt sich laut Medienberichten über das Geschäft seiner Online-Plattform X. "Unser Nutzerwachstum stagniert, der Umsatz ist nicht beeindruckend - und wir kommen kaum über die Runden", zitierte das "Wall Street Journal" aus einer E-Mail an die Mitarbeiter von Januar. Musk reagierte Stunden später auf den Artikel: "Dieser Bericht ist falsch. Ich habe keine solche E-Mail verschickt. Das WSJ lügt." In der Zwischenzeit hatte allerdings auch das Technologie-Blog "The Verge" das Zitat mit eigener Quelle bestätigt.

ROUNDUP: Paketbranche setzt zunehmend auf Elektro-Transporter

BONN - Der Logistiker DHL möchte die Anzahl seiner Elektrotransporter in Deutschland deutlich erhöhen. "Derzeit sind es etwa 32.400 und zum Jahresende sollen es rund 37.000 sein", sagte die für den Bereich Post & Paket Deutschland zuständige DHL-Vorständin Nikola Hagleitner der dpa in Bonn. Vor knapp zwei Jahren waren es nur rund 24.000 Stromer. "Mit unseren Investitionen in die Elektromobilität kommen wir beim Klimaschutz zügig voran", sagt Hagleitner. Man wolle Vorreiter bleiben.

Bundesnetzagentur meldet Plattform-Verstöße an Brüssel

BRÜSSEL/BERLIN - Die Bundesnetzagentur plant, große Online-Plattformen direkt bei der EU-Kommission zu melden, wenn sie im Vorfeld der Bundestagswahl etwa illegale Inhalte nicht löschen oder Nutzerkonten zu Unrecht sperren. "Wir arbeiten eng mit der Europäischen Kommission zusammen und beobachten die Entwicklungen im Vorfeld der Bundestagswahl gemeinsam mit anderen nationalen Behörden sehr genau", sagte der Präsident der Behörde, Klaus Müller.

ProSiebenSat.1 braucht neuen Aufsichtsratschef - Wiele tritt Ende Mai ab

UNTERFÖHRING - Der Medienkonzern ProSiebenSat.1 muss sich einen neuen Aufsichtsratsvorsitzenden suchen. Andreas Wiele strebe nach dem regulären Ablauf seiner Wahlperiode keine weitere Amtszeit als Mitglied und Vorsitzender des Gremiums an, teilte das Unternehmen am Freitagabend mit. Er beabsichtige daher, mit der Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung am 28. Mai 2025 aus dem Aufsichtsrat auszuscheiden. Die Suche nach einem Nachfolger werde unmittelbar eingeleitet, um den Aktionären dann einen entsprechenden Vorschlag zu machen.

Grüne Woche mit Besucherzuwachs: 310.000 unterm Funkturm

BERLIN - Die Grüne Woche hat in diesem Jahr 310.000 Menschen angelockt, rund 13 Prozent mehr als 2024. Die Zahl nannten die Veranstalter in ihrer Schlussbilanz der Landwirtschafts- und Verbrauchermesse. Trotz Wirtschaftsflaute zeigten sich die Besucherinnen und Besucher kauffreudig: Mehr als 160 Euro pro Kopf gaben sie den Angaben zufolge aus, unter anderem an den 800 Essensständen.

