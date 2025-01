Cloudflare - Doppelter Ausbruch!

Für die Cloudflare-Aktie hat das Jahr 2025 mehr als vielversprechend begonnen. Auf den Abschluss einer langfristigen Bodenbildung und einen ersten Kursanstieg folgte im Jahr 2024 eine Konsolidierungsformation in Form eines sog. „Untertassen-Musters“ (siehe Chart). Letztlich hat der Technologietitel sowohl die Nackenzone der unteren Umkehr als auch die 38-Wochen-Linie (akt. bei 89,30 USD) verteidigen können. Mit dem Spurt über die Widerstandszone bei rund 120 USD (Fibonacci-Level (118,01 USD) plus verschiedene Hoch- und Tiefpunkte) wurde nun die trendbestätigende Untertassenformation abgeschlossen. Rein rechnerisch ergibt sich aus der Tiefe des zwischenzeitlichen Einschnittes ein Kursziel von rund 165 USD. Kurzfristig kann die Kursentwicklung seit Anfang Dezember zudem als seitliche Schiebezone zwischen 107 USD und 120 USD interpretiert werden. Dieses zweite Kursmuster sorgt also für zusätzlichen Rückenwind und ein erstes Anlaufziel bei 133 USD. Unter Risikogesichtspunkten können Anlegerinnen und Anleger indes die untere Begrenzung dieser Schiebezone bei 107 USD als Stop-Loss heranziehen.

Cloudflare (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Cloudflare

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

