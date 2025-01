Eckert & Ziegler setzt mehr um als erwartet - Aktienkurs legt deutlich zu

BERLIN (dpa-AFX) - Der Strahlen- und Medizintechnikkonzern Eckert & Ziegler hat den Umsatz im abgelaufenen Jahr stärker gesteigert als erwartet. Die Erlöse seien 2024 um 20 Prozent auf 295 Millionen Euro geklettert, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Montagabend mit. Analysten hatten wie das Unternehmen nur mit 290 Millionen Euro gerechnet.

Der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) legte um 41 Prozent auf 66 Millionen Euro zu. Hier hatte die Ende November erhöhte Prognose noch 6 Millionen Euro weniger vorgesehen. Unter dem Strich verdiente das Unternehmen 33 Millionen Euro nach 26,3 Millionen Euro im Vorjahr. Experten hatten mehr erwartet.

Das Gesamtpaket kam bei Anlegern dennoch gut an. Der Aktienkurs von Eckert & Ziegler legte in einer ersten Reaktion auf der Handelsplattform Tradegate um vier Prozent zu. Die Prognose für 2025 wollen die Berliner zusammen mit dem vollständigen Jahresabschluss am 27. März veröffentlichen./he/gl