AKTIE IM FOKUS: Salzgitter weiter erholt - Oddo reagiert auf Übernahmeangebot

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Salzgitter haben am Dienstag von einer weniger skeptischen Einstufung durch Oddo BHF profitiert. Die Papiere des Stahlkonzerns bauten ihre Erholung zunächst aus und stiegen um 7,5 Prozent, bevor der Schwung an der exponentiellen 200-Tage-Linie nach fast 17 Prozent Kurszuwachs in vier Tagen abebbte.

Oddo-Expertin Charlotte Vaisse stuft Salzgitter nach bisher "Underperform" nun mit "Neutral" ein. Ihr Kursziel hob sie mit 18 Euro etwa auf das aktuelle Xetra-Niveau, bleibt aber leicht unter der indikativen Übernahmeofferte der Unternehmen GP Günter Papenburg und TSR Recycling. Ihre Begründung zielt auch auf das Angebot ab, die Aussichten für die Branche hält sie nämlich eher für durchwachsen. Sie favorisiert eher Aktien aus dem Bereich Edelstahl./ag/mis