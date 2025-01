Aktien New York: Nasdaq kämpft um Stabilisierung - Halbleiter weiter unter Druck

An der US-Technologiebörse Nasdaq versuchen sich die Kurse am Dienstag an einer Stabilisierung. Eine halbe Stunde nach Handelsbeginn gewann der Auswahlindex Nasdaq 100 0,16 Prozent auf 21.161,65 Punkte. Er war zu Wochenbeginn um knapp 3 Prozent abgesackt, da eine Debatte über mögliche Wettbewerbsvorteile des chinesischen KI-Start-ups DeepSeek Sorgen wegen der hohen Bewertungen der US-Techbranche geschürt hatte. Einer klaren Erholung des Börsenbarometers stand zunächst der anhaltende Druck auf die Halbleitertitel im Wege.

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial, der diesen Sorgen am Montag getrotzt hatte, sank zuletzt um 0,07 Prozent auf 44.680,14 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 - vortags nicht ganz so gebeutelt wie die Nasdaq-Indizes - ging es um 0,05 Prozent auf 6.009,06 Punkte nach oben.