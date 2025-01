ANALYSE-FLASH: Bernstein ernennt Ströer zum 'Midcap Top Pick' - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ströer auf "Outperform" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Das Papier stehe nun auf der Liste der "Top Picks" der mittelgroßen mitteleuropäischen Werte, schrieben die Analysten um Annick Maas am Dienstag. Jüngst hätten Investoren Interesse bekundet am deutschen Außenwerbegeschäft und am Digitalgeschäft von Ströer. Eine potenzielle Monetarisierung dieser Vermögenswerte könnte die Randaktivitäten von Ströer ins Rampenlicht rücken, welche gegenwärtig unterbewertet seien. Die Folge könnte eine deutliche Kursaufwertung sein./ajx/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2025 / 19:52 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2025 / 06:00 / UTC

