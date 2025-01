ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Puma auf 38 Euro - 'Sector Perform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Puma von 45 auf 38 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. In Reaktion auf die Eckdaten zum vierten Quartal habe er seine Ergebnisprognosen für den Sportartikelhersteller reduziert, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er monierte eine vorerst fehlende Geschäftsdynamik, die für ein Mehr an Kontrolle und bessere Kommunikation spreche./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2025 / 17:46 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2025 / 00:45 / EST

