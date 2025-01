USA: Verbrauchervertrauen trübt sich ein - Inflationserwartungen steigen

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Stimmung der Verbraucher in den USA hat sich im Januar merklich eingetrübt. Der Konsumindikator sei um 5,4 Punkte auf 104,1 Punkte gefallen, teilte das Marktforschungsinstitut Conference Board am Dienstag in Washington mit. Dies ist der niedrigste Wert seit September. Volkswirte hatten mit 105,7 Punkten gerechnet. Der Wert für den Monat November wurde allerdings von 104,7 auf 109,5 Punkte nach oben revidiert.

Besonders deutlich trübte sich im Januar die Bewertung der aktuellen Lage ein. Die Erwartungen gaben weniger stark nach. Die Inflationserwartungen der Verbraucher stiegen von 4,0 Prozent im Vormonat auf 4,3 Prozent./jsl/jkr/he