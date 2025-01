KI-App von DeepSeek in Italien vorerst nicht verfügbar

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Rom (Reuters) - Italienische Smartphone-Nutzer können die neue Künstliche Intelligenz (KI) des chinesischen Startups DeepSeek vorerst nicht mehr herunterladen.

In den dortigen App Stores des iPhone-Anbieters Apple und der Alphabet-Tochter Google wurden am Mittwoch entsprechende Hinweise eingeblendet. In Deutschland und anderen europäischen Staaten war das Programm weiter verfügbar. Am Mittwoch hatte die italienische Datenschutzbehörde angekündigt, Informationen von DeepSeek über den Umgang mit Nutzerdaten anzufordern.

Vor etwa zwei Jahren hatten die italienischen Behörden wegen möglicher Verstöße gegen Datenschutz-Richtlinien den Zugang zu der KI ChatGPT von OpenAI zeitweise blockiert. Sie hatten ihn unter Auflagen wieder freigegeben. Hierzu gehören eine Altersprüfung sowie die Möglichkeit, der Verwendung von Nutzerdaten zu widersprechen.

(Bericht von Elvira Pollina und Stefano Bernabei, geschrieben von Hakan Ersen, redigiert von Thomas Seythal)