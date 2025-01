AKTIE IM FOKUS: Commerzbank steigen deutlich - Eckdaten überraschen positiv

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Commerzbank-Aktien haben nach Eckdaten für 2024 ihren seit Ende November starken Lauf fortgesetzt. Die Erträge - also die gesamten Einnahmen der Bank - und der Gewinn fielen besser aus als erwartet, zudem kündigte die Commerzbank eine Dividendenerhöhung an sowie weitere Aktienrückkäufe.

Mit in der Spitze 18,80 Euro waren die Titel am Freitag zwischenzeitlich auf den höchsten Stand seit 2011 geklettert. Zuletzt verringerte sich das Plus etwas auf 1,6 Prozent bei einem Kurs von 18,65 Euro. Damit zählten die Aktien zu den besten Werten im moderat steigenden Leitindex Dax .

Alles in allem habe die Commerzbank mit ihren Zahlen positiv überrascht, schrieb Analystin Anke Reingen von der kanadischen Bank RBC. Zudem sei die Dividende überraschend stark erhöht worden, während der Aktienrückkauf im Rahmen der Erwartungen gelegen habe.

Zuversichtlich äußerte sich auch Analyst Kian Abouhossein von der US-Bank JPMorgan. Insgesamt sehe er die Resultate als sehr stark an - basierend auf den begrenzten Informationen, die zu diesem Zeitpunkt noch keine Daten für die einzelnen Geschäftsbereiche enthielten. Der nächste Schwerpunkt werde auf dem Kapitalmarkttag am 13. Februar liegen. Die Veranstaltung könne helfen, ein besseres Verständnis für diese Resultate, aber vor allem für die aktualisierte Strategie der Commerzbank zu gewinnen./la/jkr/he