Dax-Widerstand: 21.800 21.600 Dax-Unterstützung 20.600 19.700

Dax-Rückblick:

Der Dax kannte in den vergangenen drei Wochen - während meines Urlaubs - nur eine Richtung: Nordwärts. Sämtliche Risiken - wie zum Beispiel die durch Trump mehrfach angedrohten Einfuhrzölle - wurden einfach ignoriert. Nachdem Trump dann am Wochenende seine Drohungen wahr gemacht hatte, gab es heute zum Wochenstart die Quittung: Der Index verlor kurz nach der Eröffnung zeitweise gut 400 Punkte. Dann setzte eine Erholung ein.

Dax-Ausblick:

Die heutige Bewegung könnte der Startschuss für eine überfällige Abwärtskorrektur gewesen sein. Kurzfristig sind zunächst zwar Erholungen in Richtung des Schlusskursniveaus (Xetra-Dax) einzuplanen, so lange dem Index allerdings kein erneuter Tages-Schlusskurs oberhalb von 21.600 Punkten gelingt, dominieren in den kommenden Tagen aus charttechnischer Sicht eher die Abwärtsrisiken.

Mögliche Korrekturziele auf der Unterseite liegen im Bereich 20.500 bis 20.700 Punkte. Die Longseite kommt erst bei einem Tagesschluss oberhalb von 21.600 Punkten wieder in Frage.