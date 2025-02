Dividendenrenditen von über fünf Prozent locken bei beiden Logistik-Konzernen. In Sachen Profitabilität liegt UPS vorn. Eine Analyse der Finanzkennzahlen zeigt, wo Risiken und Chancen bei beiden Aktien liegen.

Was für ein Crash: Nachdem vergangene Woche der US-Logistikkonzern UPS seinen Geschäftsbericht veröffentlicht hat, ging es mit der Aktie in der Spitze um sage und schreibe 18,5 Prozent abwärts. Das zog auch die Aktie des deutschen Wettbewerbers DHL in Mitleidenschaft, der Anfang März seinen Geschäftsbericht vorlegt. Wir klären im Vorfeld, wo die Stärken und Schwächen in den Bilanzen sind - und ob in den heftigen Rücksetzern jetzt eine Chance liegt.