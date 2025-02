Warum Pessimisten klug klingen – aber Optimisten das große Geld machen! – mit Dr. Henning Beck

Was haben die Finanzmärkte und das menschliche Gehirn gemeinsam? In diesem spannenden Gespräch treffe ich den Neurowissenschaftler und Entertainer Dr. Henning Beck, der gemeinsam mit dem renommierten Quizmeister Andreas Klussmann den Podcast „Duell der Besserwisser“ produziert. Wir sprechen darüber, warum Pessimisten oft besonders intelligent wirken, warum im Tatort meist Reiche und Unternehmer sterben und weshalb das Zeitalter der Autokaten anbricht. Ein inspirierender Austausch zwischen Finanzwelt und Hirnforschung – jetzt ansehen!



00:00 Vorstellung: Dr. Henning Beck

02:31 Erste Börsenerfahrungen | Im Herzen Pessimist?

04:30 Optimismus vs. Pessimismus

08:30 Die Rolle der Politik

11:50 Aktiv vs. Reaktiv

13:55 Die Psychologie des Tradings

16:46 Bauchgefühl & Entscheidungskompetenz

21:20 Der Wert von Aktieninvestments

24:56 Der Podcast "Das Duell der Besserwisser“

27:35 Demokratien auf dem Abstieg?

