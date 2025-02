Dax nimmt 22.000 Punkte ins Visier - Porsche im Abseits

Frankfurt (Reuters) - Der Dax wagt sich auf seiner Jagd auf die nächste Tausendermarke weiter voran.

Der deutsche Leitindex markierte am Freitagmorgen mit 21.945,31 Punkten den zweiten Tag in Folge ein Rekordhoch und lag so 0,2 Prozent im Plus. Damit rückt die Schallmauer von 22.000 Punkten nur knapp drei Wochen nach dem Fall der 21.000er Marke in greifbare Nähe. Für gute Stimmung an den europäischen Börsen sorgten neben der Aussicht auf sinkende Zinsen zuletzt auch robuste Firmengewinne. "Es sieht so aus, als würde diese Woche enden wie die letzte: mit einem Lächeln auf den Lippen derer, die mutig in fallende Kurse hinein Aktien gekauft haben", sagte Jochen Stanzl, Marktanalyst von CMC Markets.

Neben der Bilanzsaison steht am Freitag der US-Arbeitsmarktbericht für Januar im Mittelpunkt. Von Reuters befragte Fachleute gehen davon aus, dass sich die Zahl der zum Jahresanfang in den USA geschaffenen Jobs unter dem Strich auf 170.000 verringerte, nach 256.000 im Dezember. Die US-Notenbank Fed, die neben Preisstabilität auch Vollbeschäftigung anstrebt, achtet genau auf diese Daten.

Bei den Unternehmen stachen die Aktien der Porsche-Familie hervor. Der Stuttgarter Sportwagenbauer Porsche AG legt nach einem Gewinneinbruch ein Spar- und Investitionsprogramm auf und nimmt dafür in diesem Jahr weitere Ergebniseinbußen in Kauf. Unter anderem sollen wieder mehr Porsche-Modelle mit Verbrennungs- oder Plug-in-Hybridmotoren ausgestattet und gebaut werden. Aktien von Porsche AG verloren 4,4 Prozent. Die Papiere der Familienholding Porsche SE und Volkswagen, beide Großaktionäre der Porsche AG, verloren jeweils rund ein Prozent.

