Wochenrückblick – Fortsetzung der Berichtssaison und Wirbel um US-Zölle

Zusammen mit Ihnen wollen wir einen Blick auf die aktuelle Wochenhistorie werfen. Was war wichtig? Was bewegte den Markt? Wir haben die wichtigsten Ereignisse übersichtlich für Sie zusammengefasst.

Werbung





Zusammen mit Ihnen wollen wir einen Blick auf die aktuelle Wochenhistorie werfen. Was war wichtig? Was bewegte den Markt? Wir haben die wichtigsten Ereignisse übersichtlich für Sie zusammengefasst.



Die abgelaufene Börsenwoche begann turbulent mit Donald Trumps Ankündigung von Zöllen auf Waren aus Kanada und Mexico. Zudem wurde für die Eurozone die Inflationsrate bekanntgegeben. Zusätzlich gab es einige spannende Quartalsergebnisse. Unter anderem veröffentlichten Palantir, Alphabet und Amazon sowie die Pharmariesen Eli Lilly und Novo Nordisk ihre Zahlen.





Globaler Aktienmarkt – deutscher Aktienmarkt steigt weiter



Der deutsche Leitindex DAX® setzt seinen positiven Start ins neue Jahr fort und steht am Freitagnachmittag etwa 0,8 Prozent im Plus und erreichte während des Tages zwischenzeitlich ein neues Allzeithoch von 21.945,31 Punkten. Der amerikanische Markt stieg diese Woche ebenfalls. Der Dow Jones Industrial Average® und der der NASDAQ-100 Index® gewannen bis zum Donnerstagabend 0,5 Prozent bzw. 1,4 Prozent. Der letzte der drei großen US-Indizes, der S&P 500® gewann bis zum Donnerstagabend etwa 0,7 Prozent.





Am Samstag führte Donald Trump per Dekret Zölle in Höhe von 25 Prozent auf die meisten Waren aus Kanada und Mexiko sowie 10 Prozent auf Waren aus China ein. Die Aussagen des US-Präsidenten legen zudem nahe, dass demnächst auch Zölle auf Importe aus der EU möglich sind. Am Montag wurden die Zölle für Kanada und Mexico allerdings für 30 Tage ausgesetzt nachdem beide Länder zugesagt haben ihren Grenzschutz an ihrer jeweiligen Grenze mit den USA zu verstärken. Dennoch steigen an den Märkten die Sorgen um einen Zollkrieg, der den globalen Handel hemmen könnte.Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stieg die Inflation getrieben durch einen Anstieg in Energiepreisen auf 2,5 Prozent. Energiepriese stiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1,8 Prozent, deutlich über dem Wert von 0,1 Prozent im Dezember. Die Dienstleistungsinflation betrug 3,9 Prozent, ein leichter Rückgang von den 4 Prozent im Vormonat. Die Kerninflationsrate verblieb auf dem Niveau von September von 2,7 Prozent.Am Montag veröffentlichte der Datenanalyse-Spezialist seine Zahlen für das vergangene Quartal. Der Umsatz belief sich auf 828 Millionen US-Dollar. Auf das Jahr 2024 gerechnet, betrug der Umsatz 2,87 Milliarden US-Dollar bei einem Gewinn von 468 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 29 Prozent bzw. 115 Prozent im Vergleich zu 2023. Der Markt reagierte positiv auf die veröffentlichten Zahlen. Am Dienstag stieg die Aktie im Handel an der NASDAQ um 24 Prozent.Der Google-Mutterkonzern veröffentlichte Dienstag seinen Quartalsbericht. Der Umsatz betrug 96,47 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 12 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Damit blieb das Umsatzwachstum hinter den 13 Prozent im selben Quartal in 2023 zurück. Auf das Jahr 2024 gerechnet belief sich der Umsatz auf 350,02 Milliarden US-Dollar bei einem Gewinn von 100,12 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 14 Prozent bzw. 36 Prozent. Der Markt reagierte negativ auf die veröffentlichten Zahlen. Ein Grund dafür könnte das geringere Wachstum in Alphabets Kerngeschäft sein: die Einnahmen mit Werbeanzeigen über YouTube und Google. Dieses wuchs im vergangenen Quartal weniger als im Vorjahreszeitraum. Der Aktienkurs fiel am Mittwoch um mehr als 7 Prozent.Am Donnerstag gab der Onlinehändler seine Zahlen für das vergangene Quartal bekannt. Der Umsatz betrug 187,79 Milliarden US-Dollar bei einem Gewinn von 20,00 Milliarden US-Dollar. Auf das Jahr 2024 gerechnet, betrug der Umsatz 637,96 Milliarden US-Dollar bei einem Gewinn von 59,25 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 11 Prozent bzw. 95 Prozent im Vergleich zu 2023. Für das kommende Quartal erwartet Amazon einen Umsatz zwischen 151 Milliarden und 155,5 Milliarden US-Dollar. Dabei geht der Konzern von einer ungewöhnlich starken negativen Auswirkung von Wechselkursen aus. Der Aktienkurs fiel vorbörslich zwischenzeitlich um mehr als 3 Prozent auf 231,36 US-Dollar.Am Mittwoch veröffentlichte Novo Nordisk seine Zahlen für das vergangene Quartal. Der Gewinn stieg um 29 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 28,23 Milliarden Dänische Kronen (3,98 Milliarden US-Dollar). Auf das Jahr 2024 gerechnet, stieg der Gewinn um 21 Prozent auf 100,99 Milliarden Dänische Kronen. Der Umsatz 2024 betrug 290,40 Milliarden Dänische Kronen, ein Anstieg von 25 Prozent. Getrieben wurde der Gewinnanstieg unter anderem durch die hohe Nachfrage nach der Abnehmspritze Wegovy®. Lars Fruergaard Jørgensen (CEO und Präsident von Novo Nordisk) gab sich zudem optimistisch eine Abnehmpille noch vor dem Rivalen Eli Lilly auf den U.S. Markt zu bringen. Die Novo Nordisk-Aktie stieg am Mittwoch im Handel an der NYSE um fast 4 Prozent.Am Donnerstag folgten die Zahlen von Eli Lilly, welches ebenfalls seinen Gewinn für das vergangene Quartal steigern konnte. Dieser betrug 4,41 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 101 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Auf das Jahr 2024 gerechnet stiegt der Gewinn um 102 Prozent auf 10,59 Milliarden US-Dollar. Der Umsatz betrug 45,04 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 32 Prozent im Vergleich zu 2023 entspricht. Der Aktienkurs stieg am Donnerstag um mehr als 3 ProzentDas war es auch schon mit dem Wochenrückblick. Sie interessieren sich neben interessanten News über den Kapitalmarkt auch für Technische Analyse? Dann schauen Sie doch auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Dort veröffentlichen wir regelmäßig Ausgaben von „Jörgs Chartschule“.Quelle: HSBCDieses Dokument wurde von der HSBC Continental Europe S.A., Germany ("HSBC") erstellt. Es dient ausschließlich der Information und darf ohne ausdrückliche schriftliche Einwilligung von HSBC nicht an Dritte weitergegeben werden. Das Dokument ist ein Marketinginstrument. Die gesetzlichen Anforderungen zur Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen sind nicht eingehalten. Ein Verbot des Handels der besprochenen Finanzprodukte vor der Veröffentlichung dieser Darstellung ("Frontrunning") besteht nicht. Auch ersetzt das Dokument keine an den individuellen Anforderungen ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Ein Zeichnungsangebot ist hiermit ebenfalls noch nicht verbunden. Das Dokument richtet sich nur an Personen, die ihren dauerhaften Wohnsitz/Sitz in Deutschland oder Österreich haben. Es ist nicht für Empfänger in anderen Jurisdiktionen und insbesondere nicht für US-Staatsbürger bestimmt. Eventuell gemachte Angaben zur historischen Wertentwicklung (einschließlich Simulationen) sowie Prognosen über eine künftige Wertentwicklung der dargestellten Finanzprodukte/Finanzindizes sind kein zuverlässiger Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Soweit die besprochenen Finanzprodukte in einer anderen Währung als EUR notieren, kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Die steuerliche Behandlung eines Investments hängt von den persönlichen Verhältnissen des Investors ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Die in diesem Dokument gegebenen Informationen beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig halten, jedoch keiner neutralen Prüfung unterzogen haben. Wir übernehmen keine Gewähr und keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen.Die Basisprospekte sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier . Durch Eingabe der jeweiligen WKN in das Suchfeld oder über den Reiter "Produkte" gelangen Sie zu der Einzelproduktansicht. Dort können unter "Downloads" die entsprechenden Endgültigen Bedingungen zu den einzelnen Produkten, die die für das jeweilige Wertpapier allein geltenden Angebotsbedingungen inklusive der maßgeblichen Emissionsbedingungen enthalten, sowie die relevanten Basisinformationsblätter, abgerufen werden.Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann."DAX®", "TecDAX®", "MDAX®", "VDAX-NEW®", "SDAX®", "DivDAX®", "X-DAX®" und "GEX®" sind eingetragene Marken der ISS STOXX Index GmbH. Die Finanzinstrumente werden von der ISS STOXX Index GmbH oder der Deutsche Börse AG nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt.EURO STOXX 50®, STOXX 50®, STOXX® 600 und seine Marken, STOXX® Europe 600 Oil & Gas, STOXX® Europe 600 Basic Resources, EURO STOXX 50® DVP, EURO STOXX® Banks sind eingetragene Marken der STOXX Ltd., der ISS STOXX Index GmbH oder ihrer Lizenzgeber. Die Finanzinstrumente werden von der STOXX Ltd., der ISS STOXX Index GmbH oder ihren Lizenzgebern weder gefördert noch beworben, vertrieben oder auf sonstige Weise unterstützt.Der "S&P 500®" ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC oder seinen Tochtergesellschaften ("SPDJI") und wurde zur Verwendung durch HSBC Continental Europe S.A., Germany lizenziert. Standard & Poor's® und S&P® sind eingetragene Marken der Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P"); Dow Jones® ist eine eingetragene Marke der Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones"). Produkte von HSBC Continental Europe S.A., Germany werden von SPDJI, Dow Jones, S&P oder ihren jeweiligen Tochterunternehmen weder gesponsert, unterstützt, verkauft noch gefördert, und keine dieser Parteien macht weder eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit der Investition in diese Produkte noch übernehmen sie Haftung für Fehler, Auslassungen oder Störungen des S&P 500®.Nasdaq® und Nasdaq-100 Index® sind eingetragene Warenzeichen von Nasdaq, Inc. (gemeinsam mit den mit ihr verbundenen Gesellschaften als die "Gesellschaften" bezeichnet) und für die Nutzung durch die HSBC Continental Europe S.A., Germany an diese lizenziert. Die Gesellschaften machen keine Aussage über die Rechtmäßigkeit oder die Eignung der Wertpapiere. Die Wertpapiere werden von den Gesellschaften weder begeben, empfohlen, verkauft oder beworben.Der Nikkei Stock Average ("Index") ist geistiges Eigentum der Nikkei Inc. (der "Indexsponsor"). "Nikkei", "Nikkei Stock Average" und "Nikkei 225" sind Marken des Indexsponsor. Der Indexsponsor behält sich alle Rechte, einschließlich des Copyrights, an dem Index vor.Der "Dow Jones Industrial Average®" ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC oder seinen Tochtergesellschaften ("SPDJI") und wurde zur Verwendung durch HSBC Continental Europe S.A., Germany lizenziert. Standard & Poor's® und S&P® sind eingetragene Marken der Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P"); Dow Jones® ist eine eingetragene Marke der Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones"). Produkte von HSBC Continental Europe S.A., Germany werden von SPDJI, Dow Jones, S&P oder ihren jeweiligen Tochterunternehmen weder gesponsert, unterstützt, verkauft noch gefördert, und keine dieser Parteien macht weder eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit der Investition in diese Produkte noch übernehmen sie Haftung für Fehler, Auslassungen oder Störungen des Dow Jones Industrial Average®.Herausgeber: HSBC Continental Europe S.A., Germany, Hansaallee 3, 40549 Düsseldorf