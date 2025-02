ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt L'Oreal nach Coty-Zahlen auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat L'Oreal nach dem Quartalsbericht des Wettbewerbers Coty auf "Underweight" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Mit Blick auf die schwachen Zahlen und den gesenkten Ausblick des US-Kosmetikkonzerns schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie: Das Wachstum des Schönheitsmarktes stehe weiterhin unter Druck. Sie sieht einen negativen Einfluss des Coty-Berichts auf L'Oreal. Der Markt dürfte den Franzosen gegenüber skeptisch bleiben./ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2025 / 06:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2025 / 06:55 / GMT

