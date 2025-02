BASF - Zwei Innenstäbe in Serie

Wir lieben die Analyse hoher Zeitebenen und langfristiger Kursverläufe. Oftmals bieten dieses „Rauszoomen“ und die Einnahme der Vogelperspektive einen echten Mehrwert. Ein gutes Beispiel für unsere Vorgehensweise liefert derzeit die BASF-Aktie, die seit Anfang 2018 einen schweren Stand hatte. Zumindest gelang in den letzten Jahren eine Stabilisierung auf niedrigem Niveau. Charttechnisch schlägt sich diese Entwicklung in zwei Innenstäben in Serie nieder, denn die Kursaktivitäten von 2023 und 2024 verblieben innerhalb der dynamischen Ausverkaufskerze des Jahres 2022. In vier der letzten fünf Jahre hat der Chemietitel zudem wichtige zyklische Tiefs bei rund 40 EUR ausgeprägt. Der unterstützende Charakter dieser Bastion wird zudem durch die markanten Lunten der jüngsten Jahreskerzen untermauert. Damit haben wir bereits eine absolute Schlüsselhaltezone herausgearbeitet. Auf der Oberseite harmoniert dagegen das letztjährige Hoch (54,93 EUR) bestens mit den verschiedenen Tiefs seit 2016. Ein Sprung über diese Hürden ist vonnöten, um die aktuell laufende Stabilisierung in eine wirkliche Trendwende umschlagen zu lassen.

BASF (Annually)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart BASF

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.