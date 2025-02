Aktien New York: Dow gewinnt wieder an Schwung

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben am Donnerstag wieder Fahrt aufgenommen. Der Dow Jones Industrial stieg zuletzt um 0,35 Prozent auf 44.523,70 Punkte, nachdem er tags zuvor rund ein halbes Prozent verloren hatte. Für den breit aufgestellten S&P 500 ging es um 0,54 Prozent auf 6.084,62 Zähler nach oben. Der überwiegend mit Technologieaktien bestückte Nasdaq 100 gewann 0,76 Prozent auf 21.884,21 Punkte.

Daten zu den Erzeugerpreisen hatten nur wenig Einfluss auf die Aktienkurse. Zur Wochenmitte hatte ein überraschend starker Anstieg der US-Verbraucherpreise die Wall Street etwas ausgebremst. Die nun veröffentlichten Erzeugerpreise legten zwar ebenfalls stärker als erwartet zu, verpassten den Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen der US-Notenbank Fed aber offenbar keinen weiteren Dämpfer.

Die Aktien von Cisco stiegen nach Geschäftszahlen auf den höchsten Stand seit 2000 und notierten zuletzt 2,2 Prozent im Plus. Der Telekomindustrie-Ausrüster konnte dank des KI-Booms seinen Quartalsumsatz steigern und übertraf die Analystenerwartungen knapp. Auch der Gewinn überraschte trotz eines Rückgangs positiv.

Die Titel von Intel setzten ihren jüngsten Erholungskurs mit einem Kursanstieg von 8,2 Prozent fort. Die Aktien des Halbleiterkonzerns profitieren Experten zufolge weiterhin von Aussagen von J.D. Vance. Der US-Vizepräsident hatte am Dienstag gesagt, die Trump-Regierung werde dafür sorgen, dass die leistungsfähigsten KI-Systeme in den USA mit in Amerika entwickelten und hergestellten Chips gebaut würden.

Applovin überzeugte mit starken Zahlen und einem erfreulichen Ausblick. Die Anteilscheine des Unternehmens, das Entwicklern bei der Analyse und Monetarisierung ihrer Apps unterstützt, schnellten um mehr als 20 Prozent hoch und verbuchten ein Rekordhoch. Sie waren bereits 2024 mit Abstand größter Gewinner im Nasdaq 100.

Die Papiere des Finanzdienstleisters Robinhood sprangen dank eines starken Zwischenberichts um gut 11 Prozent empor. Damit nähern sie sich weiter ihrem Rekord zum Börsengang 2021. Das Unternehmen profitierte im vergangenen Quartal vom deutlich gestiegenen Handel mit Krypto-Währungen.

Bei Reddit kam es nach der jüngsten Kurskonsolidierung auf hohem Niveau zu einem Kursrückgang von 4,2 Prozent. Das Social-Media-Unternehmen blieb im vergangenen Quartal mit einem nachlassenden Nutzerwachstum hinter den Erwartungen zurück. Seit dem Börsengang von Reddit im März hat sich der Aktienkurs allerdings mehr als versechsfacht - allein im laufenden Jahr steht ein Plus von knapp einem Drittel zu Buche.

Beim Medizintechnikkonzern GE Healthcare sorgte die Zahlenvorlage für einen Kursaufschlag von zuletzt 9 Prozent. Der Konkurrent von Siemens Healthineers gab mit seinem Quartalsbericht einen positiven Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr.

Die Aktien von Dutch Bros erklommen ein Rekordhoch und notierten zuletzt 27 Prozent im Plus. Die Kaffeekette hatte einen unerwartet positiven Ausblick auf 2025 gegeben. Zudem meldete das Unternehmen für das vierte Quartal einen Umsatz, der die Konsensschätzung übertraf.

Die Aktien von The Trade Desk stürzten um 33 Prozent ab, nachdem das Werbetechnologie-Unternehmen einen überraschend trüben Ausblick auf das laufende Quartal gegeben hatte. Zudem fielen die Zahlen für das vierte Quartal enttäuschend aus./edh/he