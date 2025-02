Cisco hebt Ziele erneut an und schüttet mehr Geld aus

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Der anhaltende Boom Künstlicher Intelligenz (KI) beschert Cisco erneut ein überraschend starkes Quartalsergebnis.

Daher hob der Netzwerk-Ausrüster am Mittwoch seine Ziele für das Geschäftsjahr 2024/2025 an. Außerdem stellte er eine höhere Dividende sowie zusätzliche milliardenschwere Aktienkäufe in Aussicht. Cisco-Titel stiegen daraufhin im nachbörslichen Geschäft der Wall Street um knapp sieben Prozent.

Die Umsätze stiegen den Angaben zufolge im abgelaufenen Quartal um neun Prozent auf 14 Milliarden Dollar. Der US-Konzern hatte lediglich 13,75 bis 13,95 Milliarden Dollar prognostiziert. Der Gewinn lag mit 0,94 Dollar je Aktie ebenfalls über den Erwartungen. Für das gesamte Geschäftsjahr peilt Cisco nun Erlöse von 56 bis 56,5 statt 55,3 bis 56,3 Milliarden Dollar an. Auf dieser Basis hob die Firma ihre Quartalsdividende um drei Prozent auf 0,41 Dollar je Aktie an. Außerdem stockte sie ihr Aktienrückkauf-Programm um 15 Milliarden Dollar auf.

Das Unternehmen profitiert vom weltweiten Bauboom für KI-Rechenzentren. Dort werden unter anderem Netzwerk-Switches und Router von Cisco verbaut. "Mit der zunehmenden Verbreitung von KI sind wir gut positioniert, um unsere Kunden beim Ausbau ihrer Netzwerkinfrastruktur und der Datenverarbeitungskapazität sowie bei der Einführung erstklassiger KI-Sicherheit zu unterstützen", sagte Cisco-Chef Chuck Robbins. Sein Unternehmen hat unter anderem KI-gestützte Sicherheitssoftware im Angebot. Außerdem entwickelt es mit den französischen OpenAI-Rivalen Mistral Programme für die Automatisierung von Aufgaben.

