Die Aktie steht an einer entscheidenden Chartmarke, während das Unternehmen seine Position im zukunftsträchtigen Lithium-Sektor weiter ausbaut. Kommt jetzt der nächste Kursschub?

Im Wochenverlauf wurde bekannt, dass die kanadischen Behörden grünes Licht für die Übernahme von Arcadium Lithium durch Rio Tinto gegeben haben. Der weltweit nach der Marktkapitalisierung zweitgrößte Bergbaukonzern Rio Tinto investiert aktuell massiv in Lithium, um seine Position im Markt für Batteriemetalle zu stärken. Das Unternehmen kündigte erst im Dezember eine Investition von 2,5 Milliarden US-Dollar an, um sein Lithiumprojekt Rincon in Argentinien auszubauen und die Produktionskapazität auf 60.000 Tonnen Lithiumcarbonat pro Jahr zu erhöhen.