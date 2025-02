Die meistgehandelten Produkte: Rheinmetall mit erstaunlichem Kurssprung!

In der neuen Handelswoche steigt der DAX® erneut auf ein Rekordhoch. Damit hat er auch erfolgreich die 22.700 Punkte Marke durchbrochen. Trotz politischer Unsicherheiten in der vergangenen Woche, setzt der deutsche Leitindex seine Aufwährtsbewegung fort. Seit Beginn des neuen Jahres ist der Leitindex bereits 17 Mal auf ein neues Allzeithoch gestiegen. Zu den meistgehandelten Produkten gehören heute Call Optionsscheine auf Rheinmetall.

Das Papier des deutschen Rüstungskonzerns steht heute schon fast 9 Prozent im Plus. Die Aktie hat damit zum ersten Mal die Marke von 900 EUR durchbrochen. Nach der Münchner Sicherheitskonferenz am Wochenende konnten sich Rheinmetall und auch andere Rüstungswerte wie Renk, beeindruckende Zugewinne sichern. Darüberhinaus hoben viele Analysten ihre Kursziele nach oben an. Die Vorstellung von einem möglichen Hilfspaket für die Ukraine stärkte die Euphorie noch weiter. Aber auch Long Faktor-Optionsscheine auf MicroStrategy stehen heute im Blickpunkt der Anleger. Die Aktie schloss am Freitag rund 4 Prozent höher bei 337,73 USD. Im vorbörslichen Handel notiert das Papier 0,32 Prozent höher. Das Unternehmen, mit der Geschäftsstrategie das gesamte Kapital in Bitcoins zu investieren, setzt damit seinen positiven Trend fort. Die erhöhte Volatilität zieht Anleger an, denn Aktie der MicroStrategy unterliegt stärkeren Schwankungen als der Bitcoin selbts. Zuletzt sind Open-End-Turbos Bull auf Deutsche Bank gefragt. Auch die Aktien der Deutschen Bank profitieren heute vom europäischen Banken-Sektor. Die Papiere kletterten um 2 Prozent nach oben. Obwohl die Quartalszahlen durchwachsen ausfielen, hält die Euphorie im Sektor an. Auch größere Zuwächse im Investmentbanking könnten erwartet werden.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bear UG0UWJ 6,31 22682,50 Punkte 23294,84 Punkte 12,86 Open End DAX® Bear UG0UW3 1,21 22682,50 Punkte 22774,95 Punkte 18,27 Open End Bilfinger SE Bull HD2LN8 15,44 53,55 EUR 38,32 EUR 3,62 Open End Deutsche Bank AG Bull UG24KH 1,17 19,575 EUR 18,51 EUR 17,79 Open End Fortinet Inc. Bull HD8XCV 3,52 111,67 USD 77,63 USD 3,13 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.02.2025; 11:07 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Rheinmetall AG Call HD466L 19,63 876,80 EUR 700,00 EUR 7,61 19.03.2025 Rheinmetall AG Call HD4PWU 23,28 876,80 EUR 675,00 EUR 6,73 18.06.2025 The Goldman Sachs Group Inc. Call HD8QPP 6,57 660,575 USD 620,00 USD 7,07 18.06.2025 TUI AG Call HD6NPN 0,78 7,126 EUR 8,00 EUR 4,29 17.12.2025 DAX® Call UG2GMH 18,51 22680,50 Punkte 21000,00 Punkte 9,54 28.03.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.02.2025; 11:14 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Rheinmetall AG Long HC3HM6 20,04 884,00 EUR 715,33 EUR 8 Open End MicroStrategy Inc. Long HD3G3C 3,34 337,73 USD 225,35 USD 3 Open End DAX® Short HD5HSJ 0,39 22673,00 Punkte 24389,31 Punkte -12 Open End Fuchs Petrolub SE Long HC3M0Y 13,42 47,55 EUR 31,88 EUR 3 Open End NVIDIA Corp. Long HD673E 0,76 138,85 USD 111,17 USD 5 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.02.2025; 11:18 Uhr;

