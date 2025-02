IRW-News: American Salars Lithium Inc.: American Salars erwirbt eine 18.083 Hektar große brasilianische Hartgestein- LCT-Pegmatit-Liegenschaft, die vor kurzem Proben mit bis zu 3,72 % Li2O und beachtliche Werte an Seltenerdmetallen lieferte

IRW-PRESS: American Salars Lithium Inc.: American Salars erwirbt eine 18.083 Hektar große brasilianische Hartgestein- LCT-Pegmatit-Liegenschaft, die vor kurzem Proben mit bis zu 3,72 % Li2O und beachtliche Werte an Seltenerdmetallen lieferte

VANCOUVER, BC - 18. FEBRUAR 2025 / IRW-Press / AMERICAN SALARS LITHIUM INC. (AMERICAN SALARS ODER DAS UNTERNEHMEN") (CSE: USLI, OTC: USLIF, FWB: Z3P, WKN: A3E2NY) gibt den Abschluss einer Aktienkaufvereinbarung zum Erwerb aller ausstehenden Aktien von 1447377 BC Ltd. (der Verkäufer), dem Inhaber einer hundertprozentigen Beteiligung an einem vielversprechenden 18.083 Hektar (180 Quadratkilometer) großen Hartgestein-LCT-(Lithium-Cäsium-Tantal)-Pegmatit-Projekt mit Seltenerdmetallen (Rare Earth Elements REE) und kritischen Mineralien (das Projekt Jaguaribe) bekannt.

Das Projekt Jaguaribe liegt in der Region Jaguaribe/Solonópole im Staat Ceará in Nordbrasilien. Es umfasst mehrere extensive lithium- und REE-haltige Pegmatitgänge, in denen erste Proben Werte von bis zu 3,72 % Li2O, 2,15 % Li2O und 1,58 % Li2O sowie 554,5 ppm Cäsium, 135 ppm Tantal und 177 ppm Niob ergaben. Eine Probe ergab hohe Werte an Rubidium (> 10.000ppm), Zinn (675 ppm) und Zink (387ppm). Herr R. Nick Horsley, CEO des Unternehmens, ist ein Direktor und indirekter Aktionär des Verkäufers. Siehe MI 61-101 Offenlegung zum Erwerb unten.

American Salars CEO & Director R. Nick Horsley erläutert: Wir fügen unserem Portfolio an Lithiumprojekten in Nord- und Südamerika weitere vielversprechende Anlagen hinzu. Brasilien ist eines der globalen Zentren in der Lithiumproduktion, und das Projekt Jaguaribe von American Salars liegt in einem bekannten Pegmatitbezirk und enthält hochgradige Lithiumproben und beachtliche Gehalte an Seltenerdmetallen. Wir planen ein wesentlich umfangreicheres Explorationsprogramm zur Kartierung der Pegmatite, weiteren Beprobung und Bestimmung der geologischen Werte in diesem Gebiet mit einem Reichtum kritischer Mineralien.

Das erste Phase-1-Explorationsprogramm enthüllte mehrere lange, mächtige Pegmatitgänge mit Mächtigkeiten von bis zu 30 Metern und Längen bis zu 300 Metern, die noch weitgehend unerforscht sind. American Salars stellte Feldteams, einen auf Brasilien spezialisierten leitenden Geologen und den in Quebec ansässigen Hartgestein-Lithium-Spezialisten QP Mitch Lavery zur Beaufsichtigung eines extensiveren Phase-2-Arbeitsprogramms ein, das auf die Kartierung der Pegmatitausbisse und die umfassende Beprobung neuer und bekannter Mineralisierungsgebiete ausgerichtet sein wird. Das Unternehmen stellt Beprobungsteams zusammen und arbeitet mit örtlichen, in Brasilien ansässigen geologischen Beratern an der Planung eines weiterführenden Bohrprogramms zur Bewertung der priorisierten Ziele.

Über die Liegenschaft Jaguaribe

- Die Liegenschaft Jaguaribe beinhaltet historische handwerkliche Bergbaustätten, in denen früher Lithium, Coltan (Tantal und Niob) und Zinn abgebaut wurden.

- Erste Proben der Jaguaribe-Pegmatite ergaben spodumenhaltige Pegmatitproben mit bis zu 3,72 % Li2O sowie Seltenerdmetalle.

- Die Proben der Phase 2 werden mehrere zusätzliche LCT-Pegmatit-Ziele prüfen.

- Ideale Lage des Projekts - Historische Pegmatitprovinz in Brasilien.

- Eine etwa vierstündige Fahrt auf geteerten Straßen zum Hafen und internationalen Flughafen (Fortaleza).

- Topografie, Landnutzung und Vegetation in der Liegenschaft Jaguaribe eignen sich gut für Explorationsaktivitäten.

- Trockenes, gering besiedeltes Agrarland, kein Regenwald.

- Nord-Brasilien bietet Seewege und Tiefseehäfen für den Transport zu den nordamerikanischen und europäischen Märkten für Batteriechemikalien.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78534/USLI_NEWS_180225_PRcom.001.png

Abbildung 1. Geologische Karte der Region Solonópole/Jaguaribe mit Darstellung der Jaguaribe -Konzessionsblöcke in GELB.

Die Multi-Element-ICP-Analyse (55 Elemente) von 13 Pegmatiten, die im Projekt Jaguaribe, das sich zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindet, beprobt wurden, ergab: Lithium, Rubidium, Tantal und Niob. Eine (VM-EJ-R-01) der 13 Proben ist mit Lithium (3, 72% Li2O) mineralisiert. Es handelt sich dabei um eine normale Entdeckung, da dies die ersten im Projekt ausgeführten Erkundungsarbeiten waren. Während erster Feldarbeiten wurden lithiumhaltige Lepidolith- und Spodumenmineralien in den Pegmatiten beobachtet.

Pegmatit VM-EJ-01 ist ein LCT-(Lithium-Cäsium-Tantal)-Pegmatit, da zusätzlich zu 3,72 % Li2O, anomale Werte von 554,5 ppm Cäsium und 135 ppm Tantal sowie 177 ppm Niob und hohe Werte an Rubidium (> 10.000ppm), Zinn (675 ppm) und Zink (387ppm) verzeichnet wurden. Erste Feldarbeiten entdeckten außerdem zwei zusätzliche Pegmatite mit 2,15 % bzw. 1,58 % Li2O, was zur Exploration und zum Erwerb von 10 Konzessionsblöcken, die die Liegenschaft Jaguaribe darstellen, führte.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78534/USLI_NEWS_180225_PRcom.002.png

Abbildung 2. LCT-Pegmatit-Ausbisse und Oberflächenproben aus einem Gang in nord-nordöstlicher Richtung, der in Gneis eingebettet ist.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78534/USLI_NEWS_180225_PRcom.003.jpeg

Abbildung 3. Lage der Pegmatitbezirke Ceará, Brasilien

Geochemische Eigenschaften der Pegmatite im Projekt Jaguaribe, Ceará, Brasilien

Das Labor von SGS führte Multi-Element-Analysen für 58 Elemente einschließlich REE, an 12 Proben aus dem Projekt Jaguaribe aus. Diese Proben wurden mit der ICM90A-Methode analysiert: Bestimmung durch Fusion in Natriumperoxid-ICP OES/ICP MS.

Die geochemischen Ergebnisse der Pegmatitproben aus dem Projekt Jaguaribe wurden mit Hilfe einer Standardprobe oder Standardanalyse von SGS mit den häufigen Elementen und Gehalten eines LCT-Pegmatits (Lithium, Cäsium und Tantal) verglichen.

Der Pegmatit aus der Pegmatitprobe VM-R-01, der Lepidolith und einen Gehalt von 1,54 % Li2O aufwies, zeigte eine starke geochemische Korrelation mit der Standardprobe hinsichtlich des Gehalts an Lithium, Cäsium und Tantal an. Der Tantalgehalt war wesentlich höher (135 ppm Ta) als der Tantalgehalt der SGS-Standardprobe (18 ppm Ta). Die VM-R-1-Probe zeigt außerdem eine Korrelation mit der SGS-Standardprobe in Bezug auf Rubidium, Niob, Zinn und Phosphor. Andere Proben aus dem Projekt Jaguaribe, VM-R-6 und VM-R-7, sind mit Eisen angereichert und zeigen geringer ausgeprägte Korrelationen in Bezug auf die Standardprobe, lediglich in den Elementen Lithium, Rubidium und Barium, weisen jedoch anomale geochemische Werte an Cäsium auf.

Die Ergebnisse der Analysen zu VM-R-8 und VM-R-10 zeigen eine gute Korrelation zu den Ergebnissen der SGS-Standardprobe in Bezug auf Rubidium, Barium, Cäsium, Tantal, Niob und Phosphor. Die Lithiumgehalte fielen jedoch auf 110 ppm bzw. auf weniger als 10 ppm ab. Dieser starke Abfall an Lithiumgehalten in diesen Proben ist hauptsächlich durch die Auslaugung von Lithiummineralien durch Oberflächenwasser bedingt. Besonders bei Spodumen wird in den meisten Pegmatiten in der Region ein Phänomen beobachtet, wobei Lithiumgehalt unter der Oberfläche in Bergbaugruben, in den Forschungsgrabungen des Unternehmens und hauptsächlich in Bohrlöchern stark zunimmt.

Bedingungen der Vereinbarung

Das Unternehmen erwirbt alle ausstehenden Stammaktien von 1447377 BC Ltd. (die 1447377-Aktien) durch die Ausgabe von 3.500.000 Einheiten des Unternehmens (American Salars-Einheiten) an die Aktionäre von 1447377 BC Ltd.

Die American Salars-Einheiten unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab Ausgabedatum und bestehen aus einer Stammaktie und einem Kaufwarrant für eine Stammaktie im Wert von 20 Cent für einen Zeitraum von drei Jahren.

Bei Ausgabe der USLI-Aktien wird 1447377 BC Ltd. zu einer hundertprozentigen Tochter von USLI.

Der Erwerb unterliegt der Genehmigung durch die Canadian Securities Exchange (die CSE), und gemäß den Richtlinien der CSE unterliegen die Aktien einer Haltefrist von vier Monaten ab dem Ausgabedatum.

Der Erwerb unterliegt einer Vermittlungsgebühr von 5 %.

MI 61-101 Offenlegung zum Erwerb

Herr Nick Horsley, CEO des Unternehmens, ist ein Direktor von 1447377 BC Ltd. und ein indirekter Aktionär von 1447377 BC Ltd. Dementsprechend ist der Erwerb eine Transaktion mit verbundenen Parteien im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 -- Protection of Minority Security Holders in Special Transactions. Der Erwerb ist aufgrund der in Abschnitt 5.5(b) von MI 61-101 enthaltenen Befreiung von der Bewertungsanforderung von MI 61-101 ausgenommen, da die Stammaktien des Unternehmens nicht an einem bestimmten Markt notiert sind. Ebenso trifft dies auf die in Abschnitt 5.7(a) von MI 61-101 enthaltenen Befreiung von der Genehmigungsanforderung für Minderheitsaktionäre zu, da der faire Marktwert der gemäß des Erwerbs auszugebenden Gegenleistung 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens nicht übersteigen wird. Die beiden unabhängigen Board-Mitglieder des Unternehmens haben eine Due-Diligence-Prüfung durch Mitchell Lavery durchführen lassen, der die verfügbaren geologischen Informationen geprüft hat, um festzustellen, ob das Unternehmen das Konzessionsgebiet erwerben sollte.

WTS Capital-Vereinbarung

Das Unternehmen schloss außerdem eine dreimonatige Dienstleistungsvereinbarung mit Walk The Street Capital (WTS Capital), mit Wirkung zum 18. Februar 2025, ab. Im Rahmen der Vereinbarung stellt WTS Capital Werbe- und Marketingdienstleistungen, wie Analysebeiträge, Pressemeldungen, Produktion von Marketing-Videos und Engagement mit sozialen Medien wie X, Reddit und Discord zur Verfügung. Die Vergütung beinhaltet eine Barvorauszahlung in Höhe von 40.000 Dollar und die Ausgabe von 100.000 Aktienoptionen, die bei der nächsten Optionsausgabe gewährt werden. Die Geschäftsadresse von WTS Capital ist 405 Ridge Rd, Ridgeway, ON L0S 1N0, Kontakt-E-Mailadresse info@wtscapital.io und Telefonnummer 905-321-1470.

QUALIFIZIERTER SACHVERSTÄNDIGER

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Mitchell E. Lavery, P. Geo, geprüft und genehmigt, der ein qualifizierter Sachverständiger (QP) gemäß National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects, ist. Die QP des Unternehmens hat die technischen und wissenschaftlichen Informationen der benachbarten Projekte nicht überprüft und sich auf die Informationen auf den Websites der einzelnen Unternehmen verlassen.

ÜBER AMERICAN SALARS

American Salars Lithium Inc. ist ein Explorationsunternehmen, das sich auf die Exploration und Erschließung von hochwertigen Batteriemetallprojekten konzentriert, um die Anforderungen des aufstrebenden Marktes für Elektrofahrzeuge zu erfüllen.

Alle Stakeholder sind eingeladen, dem Unternehmen auf seinen Social-Media-Profilen auf LinkedIn, Twitter, TikTok, Facebook und Instagram zu folgen.

Für das Board of Directors,

R. Nick Horsley

R. Nick Horsley, CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

American Salars Lithium Inc.

Tel: 604.740.7492

E-Mail: info@americansalars.com

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der CSE) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen, die die Erwartungen des Managements hinsichtlich der Absicht von American Salar widerspiegeln, weiterhin potenzielle Transaktionen zu identifizieren und bestimmte Unternehmensänderungen und -anwendungen vorzunehmen. Zukunftsgerichtete Aussagen bestehen aus Aussagen, die nicht rein historisch sind, einschließlich Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Solche Aussagen unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen erheblich von den in den Aussagen enthaltenen abweichen. Es kann nicht zugesichert werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintreten werden oder, falls sie eintreten, welchen Nutzen American Salars daraus ziehen wird. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten der Geschäftsleitung wider und beruhen auf bestimmten Erwartungen, Schätzungen und Annahmen, die sich als falsch erweisen können. Eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten könnte dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, einschließlich der Ergebnisse von American Salars Explorationen oder der Überprüfung von Grundstücken, die American Salars erwirbt. Diese zukunftsgerichteten Aussagen wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung getätigt und American Salars übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder die Gründe zu aktualisieren, warum die tatsächlichen Ergebnisse von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert wurden, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78534

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78534&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA0293641068

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.