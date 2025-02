IRW-News: Future Fuels Inc.: IsoEnergy und Future Fuels schließen Transaktion im Zusammenhang mit dem Konzessionsgebiet Mountain Lake in Nunavut ab

IRW-PRESS: Future Fuels Inc.: IsoEnergy und Future Fuels schließen Transaktion im Zusammenhang mit dem Konzessionsgebiet Mountain Lake in Nunavut ab

VANCOUVER, B.C., 18. Februar 2025 / IRW-Press / IsoEnergy Ltd. (TSX: ISO) (OTCQX : ISENF) (IsoEnergy) und Future Fuels Inc. (TSXV: FTUR) (FSE: S0J) (Future Fuels und zusammen mit IsoEnergy die Unternehmen) freuen sich, den Abschluss der zuvor angekündigten Transaktion (die Transaktion) bekannt zu geben, durch die Future Fuels eine 100%ige Beteiligung am Projekt Mountain Lake von IsoEnergy erworben hat, bestehend aus Mineralien-Claims mit einer Fläche von 5.625 Hektar im Hornby Bay Basin, Nunavut, Kanada (das Konzessionsgebiet Mountain Lake"), im Tausch gegen Stammaktien von Future Fuels (Stammaktien) und die Gewährung der Net Smelter Royalties (wie unten definiert) an IsoEnergy. Die Transaktion wurde in Übereinstimmung mit einem Asset Purchase Agreement (APA") vom 13. November 2024 zwischen IsoEnergy und Future Fuels abgeschlossen. Der Erwerb des Konzessionsgebiets Mountain Lake erweitert das Portfolio von Future Fuels im Hornby Bay Basin in Nunavut um wichtige Claims, wodurch sich der Gesamtbesitz des Unternehmens auf über 342.064 Hektar erhöht.

Rob Leckie, CEO und Direktor von Future Fuels, kommentierte: Wir freuen uns sehr über den Abschluss dieser transformativen Akquisition des Konzessionsgebiets Mountain Lake, die ein aufregendes neues Kapitel für Future Fuels darstellt. Das Konzessionsgebiet Mountain Lake befindet sich in einer äußerst aussichtsreichen Region und wir freuen uns darauf, sein volles Potenzial mit unseren geplanten Explorationsprogrammen zu erschließen. Unser Team freut sich darauf, den Markt über unsere Fortschritte zu informieren, während wir in den kommenden Monaten die Exploration und Erschließung vorantreiben.

Details zur Transaktion

Gemäß dem APA erwarb Future Fuels das Konzessionsgebiet Mountain Lake von IsoEnergy im Tausch gegen ein Entgelt, das sich aus folgenden Komponenten zusammensetzt:

(i) die Ausgabe von 12.500.000 Stammaktien (die Upfront-Aktien) an IsoEnergy bei Abschluss der Transaktion (der Abschluss);

(ii) die zukünftige Ausgabe von 2.500.000 Stammaktien (die Deferred Shares und zusammen mit den Upfront Shares die Consideration Shares) an IsoEnergy zum frühestmöglichen Zeitpunkt nach dem Abschluss, der sicherstellt, dass diese Ausgabe nicht dazu führt, dass IsoEnergy mehr als 19,9 % der ausstehenden Stammaktien auf teilverwässerter Basis besitzt oder kontrolliert; und

(iii) die Gewährung von (a) einer 2 %-igen Net Smelter Royalty an IsoEnergy beim Abschluss, die auf die gesamte Produktion des Konzessionsgebiets Mountain Lake zu zahlen ist, wovon 1 % von Future Fuels für 1.000.000 $ zurückgekauft werden kann; und (b) einer 1 %-igen Net Smelter Royalty, die auf die gesamte Produktion der Konzessionsgebiete von Future Fuels in Nunavut mit Ausnahme des Konzessionsgebiets Mountain Lake zu zahlen ist (zusammen die Net Smelter Royalties). Die Net Smelter Royalties wurden gemäß den Lizenzvereinbarungen zwischen den Unternehmen gewährt, die gleichzeitig mit dem Abschluss abgeschlossen wurden.

Die Upfront-Aktien unterliegen vertraglichen Beschränkungen für den Weiterverkauf (die Lock-Up-Beschränkungen) ab dem Datum des Abschlusses sowie einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag (die gesetzliche Beschränkung) ab dem Datum des Abschlusses. Die Deferred Shares unterliegen bei ihrer Ausgabe ab dem Datum der Ausgabe der Deferred Shares den gleichen Lock-Up-Beschränkungen und der gesetzlichen Beschränkung.

In Übereinstimmung mit den Lock-Up-Beschränkungen darf IsoEnergy die Consideration Shares nicht verkaufen, verpfänden, belasten, abtreten oder anderweitig veräußern oder übertragen, bis sie gemäß dem Freigabezeitplan frei handelbar werden, wobei 25 % bei Abschluss (vorbehaltlich der gesetzlichen Beschränkung) und danach alle sechs Monate für einen Zeitraum von insgesamt 18 Monaten freigegeben werden.

In Verbindung mit dem Abschluss haben die Unternehmen auch eine Vereinbarung über Investorenrechte vom 14. Februar 2025 abgeschlossen, die IsoEnergy das Recht einräumt, solange IsoEnergy 10 % oder mehr der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien auf teilweise verwässerter Basis besitzt: (i) einen Direktor für das Board of Directors von Future Fuels zu nominieren; und (ii) sich an zukünftigen Eigenkapitalfinanzierungen von Future Fuels zu beteiligen, um seinen anteiligen Aktienbesitz aufrechtzuerhalten, vorbehaltlich der vorherigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Wie bereits in der Pressemitteilung von Future Fuels vom 19. Dezember 2024 angekündigt, schloss Future Fuels die erste Tranche seiner gleichzeitigen Privatplatzierung am 19. Dezember 2024 ab. Future Fuels hat die gleichzeitige Privatplatzierung abgeschlossen und wird keine weiteren Wertpapiere im Rahmen einer zweiten Tranche ausgeben.

Frühzeitige Offenlegung von Informationen

Vor dem Abschluss der Transaktion hielt IsoEnergy keine Wertpapiere von Future Fuels. Nach Abschluss der Transaktion ist IsoEnergy wirtschaftlicher Eigentümer von 12.500.000 Upfront-Aktien und gilt als wirtschaftlicher Eigentümer der 2.500.000 Deferred Shares, was ca. 21,36 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien auf unverwässerter Basis entspricht (unter der Annahme der Ausgabe der Deferred Shares).

Obwohl IsoEnergy derzeit keine Pläne oder Absichten in Bezug auf die Stammaktien hat, kann IsoEnergy Pläne oder Absichten in der Zukunft verfolgen und von Zeit zu Zeit zusätzliche Wertpapiere erwerben, einige oder alle bestehenden oder zusätzlichen Wertpapiere veräußern oder die Stammaktien oder andere Wertpapiere von Future Fuels weiterhin halten, je nach Marktbedingungen, der allgemeinen Wirtschafts- und Branchenbedingungen, der Handelspreise der Wertpapiere von Future Fuels, der Geschäftstätigkeit, der Finanzlage und der Aussichten von Future Fuels und/oder anderer relevanter Faktoren.

Eine Kopie des von IsoEnergy eingereichten Frühwarnberichts wird unter dem Profil von Future Fuels auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca oder bei Graham du Preez, Chief Financial Officer von IsoEnergy, unter 306-373-6399 erhältlich sein. Die Hauptgeschäftsstelle von IsoEnergy befindet sich in 217 Queen St. West, Suite 401, Toronto, Ontario, M5V 0R2.

Über IsoEnergy Ltd.

IsoEnergy Ltd. (TSX: ISO) (OTCQX: ISENF) ist ein führendes, weltweit diversifiziertes Uranunternehmen mit beträchtlichen aktuellen und historischen Mineralressourcen in den wichtigsten Uranabbaugebieten Kanadas, der USA und Australiens, die sich in unterschiedlichen Entwicklungsstadien befinden und eine kurz-, mittel- und langfristige Hebelwirkung auf steigende Uranpreise haben. IsoEnergy treibt derzeit sein Projekt Larocque East im kanadischen Athabasca-Becken voran, das die Lagerstätte Hurricane beherbergt, die sich der weltweit höchstgradigen angezeigten Uran-Mineralressource rühmen kann.

IsoEnergy verfügt auch über ein Portfolio von genehmigten, in der Vergangenheit produzierenden konventionellen Uran- und Vanadiumminen in Utah, für die eine Mautvereinbarung mit Energy Fuels Inc. getroffen wurde. Diese Minen befinden sich derzeit in Bereitschaft und können schnell wieder in Betrieb genommen werden, sobald die Marktbedingungen dies zulassen, wodurch sich IsoEnergy als kurzfristiger Uranproduzent positioniert.

Über Future Fuels Inc

Der wichtigste Vermögenswert von Future Fuels ist das Hornby-Uranprojekt, das das gesamte 3.407 km² große Hornby-Becken im Nordwesten von Nunavut umfasst, ein geologisch vielversprechendes Gebiet mit über 40 unerschlossenen Uranvorkommen, darunter auch die historische Lagerstätte Mountain Lake. Darüber hinaus besitzt Future Fuels das Konzessionsgebiet Covette in der Region James Bay in Quebec, das 65 Mineralien-Claims auf 3.370 Hektar umfasst.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

ISOENERGY LTD.

Philip Williams

CEO und Direktor

info@isoenergy.ca

1-833-572-2333

X: @IsoEnergyLtd

www.isoenergy.ca

FUTURE FUELS INC.

Rob Leckie

CEO und Direktor

info@futurefuelsinc.com

604-681-1568

X: @FutureFuelsInc

www.futurefuelsinc.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die TSX Venture Exchange hat diese Mitteilung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Angemessenheit dieser Mitteilung. Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie "wird", "kann", "sollte", "erwartet" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen der Unternehmen abweichen, sind unter anderem die Marktbedingungen und die Risiken, die von Zeit zu Zeit in den von den Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt werden. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle der Unternehmen liegen, erheblich von den vorhergesagten abweichen. Der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Aussagen über die Transaktion und das Konzessionsgebiet Mountain Lake, einschließlich der erwarteten Vorteile daraus, die Ausgabe der Deferred Shares, die Ernennung eines nominierten Direktors oder die Ausübung von Beteiligungsrechten durch IsoEnergy gemäß der Vereinbarung über Investorenrechte, die Aussichten der neu erworbenen Mineralien-Claims von Future Fuels, die sich noch nicht in einem fortgeschrittenen Entwicklungsstadium befinden, die erwarteten geschäftlichen und betrieblichen Aktivitäten von Future Fuels und die Pläne von Future Fuels hinsichtlich der Exploration des Konzessionsgebiets Mountain Lake. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, oder die sich auf den Betrieb, die Leistung, die Entwicklung und die Ergebnisse des Unternehmens von Future Fuels auswirken könnten, gehören unter anderem die Fähigkeit von Future Fuels, einen ausreichenden Cashflow zu generieren, um seinen gegenwärtigen und zukünftigen Verpflichtungen nachzukommen; dass die Mineralexploration von Natur aus ungewiss ist und möglicherweise nicht zu den gewünschten Ergebnissen führt; dass Mineralexplorationspläne sich ändern und neu definiert werden können, basierend auf einer Reihe von Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Future Fuels liegen; die Fähigkeit von Future Fuels, Zugang zu Fremd- und Eigenkapitalquellen zu erhalten; Wettbewerbsfaktoren, Preisdruck sowie Angebot und Nachfrage in der Branche des Unternehmens; und allgemeine wirtschaftliche und geschäftliche Faktoren. Diese Informationen können sich, auch wenn sie vom Management zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen angesehen wurden, als falsch erweisen und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und die Unternehmen werden die darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aktualisieren oder öffentlich revidieren, sofern dies nach geltendem Recht ausdrücklich erforderlich ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

