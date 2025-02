ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt STMicro auf 'Buy' - Ziel hoch auf 34 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat STMicroelectronics von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 23 auf 34 Euro angehoben. Die Nacht sei vor dem Morgengrauen immer am dunkelsten, titelte Analyst Janardan Menon über seiner am Mittwoch vorliegende Kaufempfehlung. Er rechnet beim Chipkonzern nicht mehr mit Konsenskorrekturen, dafür aber mit anziehenden Wachstumserwartungen ab dem zweiten Halbjahr. Der Nachfragezyklus bei Chips für Industrie und die Autobranche ziehe an und verdiene eine Neubewertung./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2025 / 12:59 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2025 / 19:00 / ET

