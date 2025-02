Aqara Kamera-Hub G5 Pro weltweit verfügbar

Die Sicherheitskamera mit zahlreichen Funktionen dient auch als Smart-Home-Zentrale für Außenbereiche

Aqara, ein weltweit führender Anbieter und Pionier im Bereich IoT gab heute die weltweite Verfügbarkeit seiner ersten Überwachungskamera für den Außenbereich bekannt. Die Kamera-Hub G5 Pro kombiniert überragende Bildqualität, fortschrittliche KI-Funktionen und nahtlose Smart-Home-Integration und bietet Hausbesitzern Tag und Nacht mehr Sicherheit.

Mit ihrem schlanken Design in zwei Ausführungen bietet die G5 Pro 2,6K-Quad-HD-Aufnahmen mit True Color Night Vision, die selbst in der dunkelsten Nacht kristallklare Bilder liefern. Ausgestattet mit geräteinterner KI erfasst die Kamera kritische Ereignisse rund um das Haus und warnt Hausbesitzer vor potenziellen Bedrohungen, wie z. B. herumlungernden Personen oder Paketdiebstahl. Sie kann sogar eine Automatisierung auslösen, um Eindringlinge abzuschrecken. Darüber hinaus arbeitet die G5 Pro mit gängigen Smart-Home-Plattformen zusammen und unterstützt das RTSP-Protokoll, so dass sie sich leicht in die bestehenden intelligenten Sicherheitssysteme der Nutzer integrieren lässt.

Die G5 Pro ist mehr als nur eine Sicherheitskamera, sie dient als Multiprotokoll-Hub für den Außenbereich und erweitert die Reichweite und Zuverlässigkeit Ihres Smart Home-Netzwerks. Als Matter-Controller, Thread Border Router und Aqara Matter Bridge/Zigbee-Hub kann er nicht nur Aqara-Zubehör, sondern auch Matter-Geräte von Drittanbietern verbinden und verwalten und ist damit die ideale Grundlage für Heimwerker, die ihr eigenes Sicherheitssystem aufbauen möchten.

Weitere Highlights des Kamera-Hub G5 Pro sind:

Erstklassige Bildklarheit: Die G5 Pro verfügt über True Color Night Vision und bietet eine 4-MP-Auflösung (1520p) und ein 133°-Sichtfeld, um klare Bilder bei schlechten Lichtverhältnissen zu gewährleisten. Ihre f/1.0-Blende fängt bis zu viermal mehr Licht ein als herkömmliche f/2.0-Objektive, während der graphen-gekühlte 1/1.8"-Sensor die Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen verbessert. Ein dimmbarer Scheinwerfer und ein 100-dB-Lautsprecher sorgen für zusätzliche Sicherheit, indem sie Eindringlinge abschrecken und eine Zwei-Wege-Audiokommunikation ermöglichen.

Lokale KI-Erkennung für Sicherheit und Automatisierung: Die G5 Pro ist mit einer eingebauten NPU (Neural Processing Unit) ausgestattet, die eine geräteinterne KI-Objekterkennung und Geräuscherkennung ermöglicht. Gleichzeitig kann sie Gesichter und Fahrzeuge erkennen sowie Personen, Pakete, Tiere und sogar Hindernisse auf dem Kameraobjektiv wahrnehmen. Diese lokalen KI-Funktionen ermöglichen es der Kamera, kritische Ereignisse zu erfassen und die Automatisierung auszulösen, selbst bei Internetausfällen.

Nahtlose Integration mit wichtigen Plattformen: Die G5 Pro lässt sich nahtlos in Apple Home integrieren und ist eine der wenigen HomeKit Secure Video-Kameras, die PoE und True Color Night Vision unterstützen. Sie streamt auch auf Smart Displays, die mit Alexa, Google Home oder SmartThings kompatibel sind. Mit der zusätzlichen RTSP-Unterstützung kann die G5 Pro über ein lokales Netzwerk an Clients von Drittanbietern wie Home Assistant streamen und ist mit RTSP-fähigen Videoservern kompatibel.

Erhöhter Datenschutz mit End-to-End-Verschlüsselung: Die G5 Pro unterstützt eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für Live- und aufgezeichnete Videos und stellt so sicher, dass nur Hausbesitzer und ihre Familie auf die Aufnahmen zugreifen können. Der eMMC-Speicher kann mit den Cloud-Speicherdiensten von Aqara und iCloud synchronisiert werden und unterstützt außerdem lokale NAS-System-Backups für zusätzliche Sicherheit.

Flexible Konnektivität: Der G5 Pro ist sowohl in der PoE- als auch in der Wi-Fi-Version erhältlich und bietet flexible Konnektivitätsoptionen für verschiedene Umgebungen. Die PoE-Version erlaubt eine unterbrechungsfreie Ethernet-Verbindung mit Power-over-Ethernet-Unterstützung, während die Wi-Fi-Version Dual-Band-Wi-Fi (2,4GHz/5GHz) mit WPA3-Sicherheit bietet.

Wetterbeständiges und langlebiges Design: Dank des wetterfesten Designs nach IP65 kann der G5 Pro extremen Temperaturen (von -30°C bis 50°C) standhalten und ist resistent gegen Feuchtigkeit und Staub. Er ist für den Betrieb unter allen Außenbedingungen ausgelegt und bietet so das ganze Jahr über Schutz für Ihr Zuhause.

"Die Markteinführung des Kamera-Hub G5 Pro ist ein weiterer Schritt, um Hausbesitzern eine umfassende, zuverlässige und vielseitige Smart-Home-Lösung zu bieten", sagt Cathy You, Aqara Senior Vice President of Global Business and Strategy. "Mit dieser neuen Kamera haben wir die Grenzen der Outdoor-Sicherheit erweitert. Sie ist nicht nur eine Sicherheitskamera, sondern ein Smart-Home-Hub, der den Außenbereich mit dem Rest des Hauses verbindet und ein nahtloses, vernetztes Erlebnis von innen nach außen bietet."

Der Aqara Kamera-Hub G5 Pro ist ab sofort weltweit erhältlich und kann über Aqarasoffizielle Website, autorisierte Einzelhändler, und große E-Commerce-Plattformen wie Amazon (Kanada, Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande, Polen, Spanien, UK, US).

Weitere Informationen über die neue Kamera finden Sie auf unserer Website unter.

