DAX-FLASH: Dax nach Rücksetzer mit Stabilisierungsversuch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach den Gewinnmitnahmen vom Vortag dürfte sich der Dax am Donnerstag schon wieder fangen. Knapp zwei Stunden vor Beginn des Xetra-Handels wird der Leitindex moderat im Plus erwartet. Der Broker IG taxierte ihn mit 22.467 Zählern 0,15 Prozent höher. Am Mittwoch hatte der Dax nach kräftigen Gewinnen und zahlreichen Rekorden den größten Tagesverlust seit mehr als drei Monaten erlitten. Zu den 23.000 Punkten, die er dicht vor sich hatte, wuchs der Abstand.

Vom Rekordhoch hatte der Dax am Vortag letztlich noch 500 Punkte eingebüßt, wobei Inflationsängste und Aussagen von EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel über ein womöglich baldiges Ende des Zinssenkungszyklus belasteten. Ihre Äußerungen hätten viele Börsianer skeptischer werden lassen, betonte der Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners. "Denn sollten die Zinssenkungen der EZB früher enden als von vielen erhofft, würde das den Börsen die große Rally-Grundlage entziehen."

Leicht positiv sind die Vorgaben aus New York, denn dort konnte sich der Leitindex Dow Jones Industrial im Späthandel noch leicht ins Plus vorarbeiten.

Neue Eindrücke über den Verlauf der Berichtssaison könnten am Donnerstag die Resultate von Airbus und Mercedes-Benz liefern./tih/jha/