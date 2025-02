Einzelhändler Walmart enttäuscht mit Prognose

Der weltweit größte Einzelhändler Walmart geht eher vorsichtig in das neue Geschäftsjahr. So dürfte sich das Wachstum etwas abschwächen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Bentonville/Arkansas mit. Die Nettoerlöse sollen 2025/26 (per Ende Januar) um drei bis vier Prozent zulegen. Beim bereinigten Ergebnis je Aktie hat Walmart 2,50 bis 2,60 US-Dollar auf dem Zettel. Dies würde im schlechtesten Fall einen leichten Rückgang bedeuten. Obwohl der Einzelhändler für seine konservativen Prognosen bekannt ist, hatten sich Analysten mehr erhofft. Die Aktie verlor vorbörslich rund 9 Prozent.

Im vergangenen Geschäftsjahr stieg der Nettoumsatz um fünf Prozent auf 674,5 Milliarden Dollar (gut 646 Mrd Euro). Unter dem Strich verdiente Walmart mit 19,4 Milliarden Dollar rund ein Viertel mehr als im Vorjahr. Das bereinigte Ergebnis je Aktie stieg um rund 13 Prozent auf 2,51 Dollar. Damit übertraf das Unternehmen die eigenen, im Jahresverlauf mehrfach angehobenen Gewinnziele.

Walmart, bekannt für seine niedrigen Preise, profitiert seit Jahren davon, dass sich viele Verbraucher wegen der hohen Inflation auf das Notwendigste konzentrieren.