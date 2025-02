ANALYSE-FLASH: UBS senkt Aurubis auf 'Sell' und Ziel auf 60 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Aurubis von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 65 auf 60 Euro gesenkt. Die Verknappung auf den Märkten für raffiniertes Kupfer und Kupferkonzentrate dürfte zu weiterhin eher niedrigen Schmelzlöhnen und Raffineriemargen für Kupferschrott führen, schrieb Analyst Daniel Major in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies sollte das Ertragspotenzial der Kupferhütte begrenzen und stelle ein Risiko für die Konsensschätzungen dar. Da die Investitionen in den kommenden zwei bis drei Jahren wohl hoch blieben, werde dies voraussichtlich zu einem negativen Free Cashflow und einer steigenden Nettoverschuldung führen. Insofern verschlechtere sich das Chance/Risiko-Verhältnis der Aktie./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.02.2025 / 05:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.02.2025 / 05:41 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------