Pfizer beendet weltweite Entwicklung von Hämophilie-Gentherapie Beqvez

New York (Reuters) - Pfizer beendet die weltweite Entwicklung seiner Gentherapie Beqvez zur Behandlung der Bluterkrankheit Hämophilie.

Grund für den Schritt sei eine zu geringe Nachfrage von Patienten und ihren Ärzten, teilte Pfizer am Donnerstag mit. Beqvez wurde im vergangenen Jahr in den USA für die Behandlung von Erwachsenen mit mittlerer bis schwerer Hämophilie B zugelassen. Der Pharmakonzern will seine Zeit und Ressourcen nun auf Hympavzi konzentrieren, ein injizierbares Medikament, das im Oktober zur Verhinderung oder Verringerung von Blutungsepisoden bei Hämophilie-A- oder B-Patienten ab zwölf Jahren zugelassen wurde.

(Bericht von Christy Santhosh, geschrieben von Birgit Mittwollen; Redigiert von Scot W. Stevenson; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)