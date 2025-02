JD.com (ADR) - Es gibt viel zu gewinnen

Nachdem chinesische Aktien lange Zeit stiefmütterlich behandelt wurden, sind sie jetzt wieder zurück im Fokus. In diesem Zusammenhang ist auch die JD-Aktie einen besonderen charttechnischen Blick wert, denn der Titel befindet sich derzeit an einer neuralgischen Chartmarke. Doch der Reihe nach: Die Bodenbildung des letzten Jahres hat das Papier mit einem Rücksetzer an die 38-Wochen-Linie (akt. bei 33,93 USD) lehrbuchmäßig bestätigt. Mit einer weiteren Bodenbildung könnte nun der grundsätzlichen Trendwende Nachdruck verliehen werden. Hierfür ist ein Spurt über den Kreuzwiderstand aus den letzten Hochpunkten bei knapp 43 USD und dem Abwärtstrend seit 2021 (akt. bei 43,99 USD) vonnöten (siehe Chart). Gelingt der Befreiungsschlag, dann ergibt sich aus der Höhe der Formation ein Anschlusspotenzial von rund 10 USD, d. h. das 2024er-Hoch (47,82 USD) dürfte nur eine Durchgangsstation auf dem Weg zu Notierungen wieder deutlich über der Marke von 50 USD darstellen. Um die aktuelle Ausbruchschance keinen unnötigen Risiken auszusetzen, gilt es in Zukunft, das jüngste „swing low“ bei 37,84 USD nicht mehr zu unterschreiten.

JD.com (ADR) (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart JD.com (ADR)

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

