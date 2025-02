K + S - Ein Silberstreif!

Unsere letzte Analyse der K+S-Aktie liegt wirklich schon sehr lange zurück. Dafür gibt es aus charttechnischer Sicht auch gute Gründe – vor allem den seit April 2022 bestehenden Abwärtstrend, in dessen Verlauf das Papier sich in der Spitze mehr als gedrittelt hat. Doch nun sendet der Titel eine Reihe von Lebenszeichen: So haben die Trendfolger MACD und Aroon zuletzt neue Einstiegssignale generiert. Ersterer weist zudem eine positive Divergenz aus. Noch wichtiger ist allerdings, dass der eingangs beschriebene Baissetrend inzwischen Geschichte ist. Was aus charttechnischer Sicht für ein weiteres Ausrufezeichen sorgt, ist der Spurt über die Hochpunkte bei gut 12 EUR sowie die Rückeroberung der 38-Wochen-Linie (akt. bei 11,56 EUR). Damit wurde eine kleine Bodenbildung mit einem kalkulatorischen Anschlusspotenzial von rund 2 EUR vervollständigt (siehe Chart), sodass die horizontalen Barrieren bei rund 14,50 EUR wieder auf die Agenda rücken. Bei rund 15 EUR warten die nächsten massiven horizontalen Barrieren. Um den laufenden Gezeitenwandel keinen unnötigen Risiken auszusetzen, gilt es in Zukunft, die o. g. langfristige Glättung nicht mehr zu unterschreiten.

K + S (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart K + S

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

