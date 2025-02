Straumann Group kündigt Änderungen in der Geschäftsleitung an

Straumann Holding AG / Schlagwort(e): Personalie

Basel, 26. Februar 2025 – Straumann Group kündigt heute zwei Änderungen in der Geschäftsleitung an. Die erste betrifft Yang Xu, Chief Financial Officer (CFO), die sich entschieden hat, das Unternehmen im Mai 2025 zu verlassen, um eine neue berufliche Herausforderung in einem anderen Unternehmen zu verfolgen. Die Suche nach einem neuen CFO wurde bereits eingeleitet, und die Nachfolge wird in Kürze bekannt gegeben.

Die zweite Ankündigung ist, dass Grant Bester ab April 2025 die kommerzielle Verantwortung für die Region Nordamerika übernehmen und auch Mitglied der Geschäftsleitung wird. Seine Einarbeitung wird zunächst am Hauptsitz von Straumann Group stattfinden, unter Leitung von Guillaume Daniellot. Gleichzeitig möchten wir Aurelio Sahagun für sein Engagement und seine Führungsstärke in den vergangenen vier Jahren danken, in denen er die Region Nordamerika durch eine herausfordernde Zeit geführt hat. Er wird bis Ende März eine geordnete Übergabe sicherstellen und sich danach ausserhalb des Unternehmens neuen Aufgaben zuwenden.

Guillaume Daniellot, Chief Executive Officer, sagte: „Ich möchte Yang Xu für ihr unermüdliches Engagement bei der Leitung unserer Finanzorganisation danken. Obwohl ich es sehr bedaure, dass sie uns verlässt, wünsche ich ihr von Herzen alles Gute für ihre zukünftigen Vorhaben.

Darüber hinaus freue ich mich sehr, bald Grant Bester bei uns an Bord zu haben. Er ist eine aussergewöhnliche Führungspersönlichkeit mit einer beeindruckenden, leistungsorientierten Denkweise. Ich bin sicher, dass er den Erfolg unserer zweitgrössten Region, Nordamerika, weiter vorantreiben wird. An dieser Stelle möchte ich Aurelio herzlich für alles danken, was er für das Unternehmen geleistet hat, und ihm für die Zukunft alles Gute wünschen.“

Grant Bester wird Executive Commercial Leader für Nordamerika

Als Executive Commercial Leader für Nordamerika wird Grant Bester die kommerzielle Verantwortung für die Region Nordamerika übernehmen und Mitglied der Geschäftsleitung werden. Grant kommt von der Polaris Group, wo er zunächst als Vice President International für Polaris und anschliessend für Indian Motorcycle tätig war und dort das internationale Geschäft leitete. Zuvor arbeitete Grant als Vice President und Chief Marketing Officer bei Stryker, einem globalen Medizintechnikunternehmen, wo er für die Geschäftsbereiche Orthopädie, Trauma und Wirbelsäulenchirurgie in mehreren Regionen verantwortlich war.

Grant blickt auf eine vielseitige Karriere zurück, die sowohl Stationen in Grossunternehmen als auch als selbstständiger Unternehmer umfasst, unter anderem die Leitung eines eigenen Unternehmens im Bereich professionelle Bildverarbeitung.

Geboren im Jahr 1971, stammt Grant aus Südafrika, studierte Betriebswirtschaft an der Universität Johannesburg und absolvierte weiterführende Managementprogramme an der Manchester Business School sowie der Harvard University.

Über Straumann Group

Die Straumann Group (SIX: STMN) ist ein weltweit führendes Unternehmen für Zahnersatz und kieferorthopädische Lösungen, die Lächeln und Vertrauen zurückgeben. Sie vereint globale und internationale Marken wie Anthogyr, ClearCorrect, Medentika, Neodent, NUVO, Straumann und andere vollständig oder teilweise kontrollierte Gesellschaften und Partner, die für Spitzenleistungen, Innovation und Qualität bei Zahnersatz, in der korrektiven sowie digitalen Zahnmedizin stehen. In Zusammenarbeit mit führenden Kliniken, Instituten und Universitäten erforscht, entwickelt, produziert und liefert die Gruppe Zahnimplantate, Instrumente, CADCAM-Prothetik, kieferorthopädische Zahnschienen, Biomaterialien und digitale Lösungen für Zahnkorrektur, Zahnersatz, Zahnrestauration und zur Vermeidung von Zahnverlusten. Die Gruppe mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, beschäftigt derzeit knapp 12 000 Mitarbeitende weltweit. Ihre Produkte, Lösungen und Dienstleistungen sind in mehr als 100 Ländern über ein breites Netz von Vertriebsgesellschaften und Partnern erhältlich.

