Der Goldpreis steigt und steigt - und mit Gold-ETCs wie Xetra-Gold oder Euwax-Gold-II kannst du leicht investieren. Im Gegensatz zu Xetra-Gold sparst du dir bei Euwax-Gold II sogar Gebühren. Dachte ich zumindest - bis ich es wirklich gemacht habe.

Irgendwann war ich es leid. Seit 2014 war ich im börsengehandelten Gold-ETC "Xetra-Gold" investiert. Und seit Juni 2017 wurde mir dafür jeden Monat ein Verwahrentgelt vom Konto abgebucht - 0,03 Prozent des Gegenwerts meines Goldes. Monat für Monat. Und da der Goldpreis stieg und stieg - allein fast 50 Prozent in den vergangenen zwölf Monaten - stieg auch meine monatliche Gebühr.

Mein Goldinvestment verursachte also stetig steigende Kosten, brachte aber nichts herein. Gold zahlt schließlich weder Zinsen noch Dividenden - und die Kursgewinne, so schön sie auch sind, bestehen erstmal nur auf dem Papier. Wie gut, dachte ich, dass es ja am Markt für Gold-ETCs (siehe Infobox unten) Konkurrenz zu Xetra-Gold gibt: Das von der Börse Stuttgart emittierte Euwax Gold II macht praktisch dasselbe wie Xetra-Gold, kommt aber ohne lästiges Verwahrentgelt aus.

Gold-ETCs (ETC für "Exchange Traded Commodity"; börsengehandelter Rohstoff) wie Xetra-Gold oder Euwax Gold II sind Wertpapiere, die das Recht auf eine bestimmte Menge (meist ein Gramm) Gold verbriefen. Die Emittenten halten für jedes Gramm emittierten Gold-ETC ein Gramm physisches Gold vor, das du dir - gegen Gebühr - auch ausliefern lassen kannst. Im Vergleich zu einem Investment in physisches Gold bieten Gold-ETCs den Vorteil, dass du sie jederzeit an der Börse kaufen und verkaufen kannst. Außerdem musst du dich nicht um die Lagerung des Goldes kümmern. Hier erfährst du mehr zum Thema.

Lehre eins: Ein Gramm Gold kostet unterschiedlich viel

Ich habe deshalb den Schritt gewagt und Ende November meinen gesamten Bestand an Xetra-Gold für rund 80,50 Euro das Gramm verkauft. Danach wollte ich dieselbe Menge Gold in Form von Euwax-Gold II kaufen. Doch dafür reichte mein Geld nicht. Den: Ein Gramm Euwax-Gold II ist, wie ich dann erfuhr, deutlich teurer als ein Gramm Xetra-Gold. Aktuell kostet ein Gramm Euwax Gold II 2,3 Prozent mehr als ein Gramm Xetra-Gold (siehe unten).

Um weiterhin dieselbe Menge Gold zu besitzen, musste ich sogar fast drei Prozent zu meinem Verkaufserlös zuschießen. 82,85 Euro je Gramm habe ich letztlich bezahlt, also genau 2,9 Prozent mehr, als ich als Verkaufspreis erzielt hatte.

Das ist eigenartig: Beide Wertpapiere verbriefen im Prinzip dasselbe, ein Gramm Gold. Wie kommt also der unterschiedliche Preis zustande? Ich frage bei der Börse Stuttgart nach, die Euwax Gold II emittiert.

Die Börse Stuttgart erklärt dazu auf Anfrage: "Im Kaufpreis von Euwax Gold II sind Produktkosten enthalten, deshalb ist der Preis für ein ETC höher als bei Xetra-Gold." Im Gegenzug fielen bei Euwax Gold II keine laufenden Gebühren an. "Auch die Auslieferung des hinterlegten Goldes ist bei Euwax Gold II ab 100 Gramm oder bei einem Vielfachen davon kostenfrei." Das erklärt einen Teil des höheren Preises je Gramm.

Lehre zwei: Die Differenz beim Spread ist groß

Ein anderer Teil der Erklärung für den Unterschied ist der so genannte Spread. Damit bezeichnet man im Börsenjargon die Differenz zwischen dem Preis, zu dem du ein Wertpapier kaufen kannst (Briefkurs) und dem Preis, zu dem du verkaufen kannst (Geldkurs). Letzterer ist immer niedriger, das Ausmaß unterscheidet sich aber.

Ein Gramm Euwax Gold II konntest du am Nachmittag des 24. Februar 2025 für 92,81 Euro kaufen. Wolltest du dagegen verkaufen, bekamst du aber nur einen Kurs von 92,16 Euro (siehe unten). Der Spread lag also bei bei 65 Cent oder 0,7 Prozent.

Quelle: onvista

Zur selben Zeit sah das Ganze bei Xetra-Gold ganz anders aus: Hier lag der Briefkurs mit 90,58 Euro je Gramm nur 1,5 Cent oder 0,017 Prozent unter dem Geldkurs von 90,565 Euro. Man könnte also auch sagen: Der Spread bei Euwax Gold II lag mehr als 40 Mal höher als bei Xetra-Gold. Dieses Geld "zahle" ich also direkt bei meinem Kauf: Würde ich mein Euwax Gold II sofort wieder verkaufen, wären 0,7 Prozent meines Kurswerts futsch.

Mit dem höheren Preis und dem höheren Spread verdient die Börse Stuttgart Commodities, die Emittentin von Euwax Gold II, ihr Geld. Denn auch die hat ja laufende Kosten, um das Gold zu lagern - und muss die irgendwoher holen. Bei der Deutschen Börse Commodities geht das über das laufende Verwahrentgelt. Bei der Börse Stuttgart Commodities eben über den Preis und den Spread.

Quelle: onvista

Aber was ist nun für mich günstiger? Bei Xetra-Gold habe ich im Monat 0,03 Prozent des Gegenwerts meines Golds an Gebühr bezahlt. Allein, um den Unterschied beim Spread von 0,683 Prozent auszugleichen, müsste ich mein neu gekauftes Euwax Gold II 23 Monate - knapp zwei Jahre - halten.

Lehre drei: Steuern und Gebühren können die Rechnung zunichte machen

Diese Rechnung berücksichtigt natürlich noch nicht die Gebühren für den Tausch. Denn sowohl beim Verkauf des Xetra-Golds als auch beim Kauf von Euwax-Gold II habe ich Gebühren für meinen Broker und die Börsen, über die ich gehandelt habe, bezahlt. Das waren in Summe 0,35 Prozent des Kurswerts meiner Euwax-Gold-II-Position.

Bedeutet: Hier müsste ich die Position nochmal 12 Monate halten, um diese Kosten durch die Ersparnis beim Verwahrentgelt wieder reinzuholen. Drei Jahre brauche ich dann insgesamt mindestens, um die Kosten des Tauschs wieder auszugleichen. Erst danach würde der Tausch von Xetra-Gold auf Euwax-Gold II finanziell attraktiv (siehe Grafik unten).

Wie hoch die Kosten und potenzielle Ersparnisse ausfallen, ist natürlich davon abhängig, bei welchem Broker du bist und wie groß deine Goldposition ist. Du solltest aber, bevor du wie ich tauschst, sauber durchrechnen, was es bringt.

Immerhin: Wenn ich drei Jahre oder mehr durchhalte (und da bin ich optimistisch), dann habe ich nicht nur Kosten gespart, sondern muss mir auch um die Steuer keine Sorgen machen. Denn sowohl Euwax Gold II als auch Xetra-Gold werden steuerlich wie ein Investment in physisches Gold behandelt. Sie sind also nach einem Jahr Spekulationsfrist steuerfrei.