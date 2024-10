Um die Ecke lauert immer der große Absturz - doch der Fonds des Crash-Propheten Friedrich soll dich gegen allerlei Unbill absichern. So jedenfalls das Versprechen. Seit Auflage aber sind Anleger ohne Angst besser gefahren.

Ein absoluter Crash-Prophet in der Welt der Promi-Fonds ist zweifelsohne Marc Friedrich. Seine Bücher heißen „Der Crash ist die Lösung” oder „Der größte Crash aller Zeiten” und auf seiner Webseite prognostiziert er mit breiter Brust: „Die EU, der Kapitalismus, die Marktwirtschaft und die Weltwirtschaft stecken in ihrer historisch schwersten und dauerhaftesten Krise in einem noch nie da gewesenen Ausmaß.”