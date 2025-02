Autozulieferer Hella erwartet schwieriges Umfeld in neuem Jahr

LIPPSTADT (dpa-AFX) - Der Scheinwerferhersteller Hella macht nach einem branchenweit schwierigen vergangenen Jahr für 2025 kaum Hoffnung auf Besserung. Der Umsatz soll währungsbereinigt 7,6 bis 8,0 Milliarden Euro erreichen, wie die im MDax notierten Lippstädter am Donnerstag mitteilten. Das könnte einen Rückgang bedeuten. 2024 war der Erlös mit 8,0 Milliarden Euro auf Vorjahresniveau geblieben, währungsbereinigt war es ein Plus von 1,3 Prozent. Der operative Gewinn fiel von 486 auf 446 Millionen Euro. Die entsprechende Marge ging damit wie von Experten erwartet um einen halben Prozentpunkt auf 5,6 Prozent zurück. Dieses Jahr will Unternehmenschef Bernard Schäferbarthold in einem weiter herausfordernden Umfeld eine operative Marge von 5,3 bis 6,0 Prozent erreichen. Analysten rechneten bislang mit einer Marge innerhalb der Prognosespanne, beim Erlös waren sie etwas zuversichtlicher. Hella gehört zum französischen Zulieferer Forvia ./men/mis