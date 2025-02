Bitcoin erholt sich bis auf über 86.000 Dollar – Stimmung bleibt angeknackst

Der Bitcoin hat sich am Donnerstag und damit einen Tag nach dem jüngsten Kurseinbruch bis auf zwischenzeitlich rund 82.000 Dollar wieder etwas erholen können. US-Präsident Donald Trump hatte am Mittwoch Strafzölle auf EU-Importe in Aussicht gestellt und damit erneut Verluste am Markt initiiert. Ob es zu einer nachhaltigen Gegenbewegung kommt, bleibt abzuwarten.

Trump signalisiert Einführung von Zöllen gegen EU an – Bitcoin reagiert

Die USA planen in Kürze Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Importe aus der Europäischen Union (EU) anzukündigen. „Wir haben eine Entscheidung getroffen und werden sie sehr bald bekannt geben, und es werden 25 Prozent sein, allgemein gesprochen, und das wird auf Autos und all diese Dinge sein“, so der US-Präsident Donald Trump am Mittwoch vor Reportern während einer Sitzung seines Kabinetts. Zur Begründung hieß es: „Sie nehmen unsere Autos nicht. Sie nehmen im Wesentlichen unsere landwirtschaftlichen Produkte nicht“, so Trump.