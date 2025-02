EQS-News: Positives Urteil des Europäischen Gerichtshofs stärkt die Position von Redcare Pharmacy und ihren Kund:innen.

EQS-News: Redcare Pharmacy N.V. / Schlagwort(e): Stellungnahme

Sevenum, die Niederlande, 27. Februar 2025 – Redcare Pharmacy begrüßt das heutige Urteil des Europäischen Gerichtshofs, dass Werbeaktionen, die den Kauf von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln in Form von direkten Preisnachlässen oder Zahlungen eines bestimmten Betrags fördern, erlaubt sind.

Dieses Urteil bestätigt die langjährige Position von Redcare Pharmacy seit der EuGH-Entscheidung aus dem Jahr 2016 (C-148/15, Deutsche Parkinson Vereinigung), wonach das Unternehmen berechtigt ist, Boni auf Rezeptbestellungen zum Vorteil seiner Kund:innen zu gewähren.

„Als Europas führende kundenzentrierte Online-Apotheke begrüßen wir dieses Urteil, das uns die Möglichkeit bietet, unsere Kundenangebote weiter zu verbessern. Wir werden die Urteilsbegründung sorgfältig prüfen“, kommentiert Olaf Heinrich, CEO von Redcare Pharmacy.

Link zur Pressemitteilung des EuGH:

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2025-02/cp250023de.pdf

Über Redcare Pharmacy.

Im Jahr 2001 gegründet, ist Redcare Pharmacy (vormals Shop Apotheke Europe) heute die führende Online-Apotheke in Europa und aktuell in sieben Ländern aktiv: Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Sevenum, NL im Herzen Europas, mit weiteren Standorten in Köln, Berlin, München, Tongeren, Warschau, Mailand, Lille und Eindhoven.

Als die One-Stop-Pharmacy der Zukunft bietet Redcare Pharmacy rund 12,5 Millionen aktiven Kund:innen ein vielseitiges Sortiment von mehr als 150.000 Produkten zu fairen Preisen. Neben rezeptfreien Medikamenten, Nahrungsergänzungsmitteln, Beauty- und Körperpflegeprodukten sowie einer umfangreichen Auswahl an gesundheitsbezogenen Artikeln in allen Märkten, bietet das Unternehmen auch verschreibungspflichtige Medikamente für Kund:innen in Deutschland, der Schweiz und in den Niederlanden an.

Pharmazeutische Sicherheit hat immer oberste Priorität. Im Herzen eine Apotheke, steht die fundierte pharmazeutische Beratung klar im Fokus von Redcare. Dabei steht Care im Namen für ein vielseitiges Angebot von Dienstleistungen für alle Lebensphasen und Gesundheits-themen: Von Marktplätzen über einzigartige Lieferoptionen bis hin zu Medikations-management.

Redcare Pharmacy N.V. ist seit 2016 an der Börse Frankfurt (Prime Standard) gelistet. Seit dem 19. Juni 2023 ist das Unternehmen Mitglied im Auswahlindex MDAX.

