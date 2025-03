EQS-News: DeFi Technologies ernennt Chase Ergen in den Vorstand

EQS-News: DeFi Technologies Inc. / Schlagwort(e): Personalie

Toronto (Kanada), den 3. März 2025 - DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen“ oder „DeFiTechnologies“) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF), ein Finanztechnologieunternehmen, das in der Zusammenführung traditioneller Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralisierten Finanzen („DeFi“) Pionierarbeit leistet, freut sich, die Ernennung von Chase Ergen in seinen Vorstand („Vorstand") bekanntgeben zu können.

Chase Ergen ist ein visionärer Unternehmer und eine führende Persönlichkeit im Bereich der dezentralisierten Finanzen. Als Sohn von Charlie Ergen, dem Gründer von Dish Network, einer Tochtergesellschaft von Echostar (NASDAQ: SATS), hat Chase seine eigenen Erfahrungen, seine unternehmerischen Wurzeln und seine zukunftsorientierte Einstellung genutzt, um Innovationen im Bereich der Satellitentechnologie, der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) und von branchenübergreifenden Unternehmen zu fördern. Auf der Basis von 20 Jahren Erfahrung im Satelliten- und 5G-Telekommunikationssektor sowie seiner umfassenden Beziehungen zur institutionellen Finanzwirtschaft wird sein Know-how bei aufstrebenden Technologien und Finanzsystemen entscheidend für die Förderung der strategischen Initiativen von DeFi Technologies sein. Seine Ernennung wird das Engagement des Unternehmens sowohl bei den Privat- als auch bei den institutionellen Kunden stärken und das durch Dish Network aufgebaute Netzwerk nutzen.

Chase, der gleichzeitig auch als Geschäftsführer des Aktionskomitees ‚Make America Wealthy Again’ tätig ist, leitet Initiativen zur Förderung der finanziellen Befähigung und des Wirtschaftswachstums. Er konzentriert sich darauf, Chancen für Amerikaner zu schaffen, um Wohlstand aufzubauen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Vorgehensweisen zur Förderung von Innovation und Unternehmergeist, also auf Fähigkeiten, die für die weitere Zusammenführung traditioneller Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralisierten Finanzen durch DeFi Technologies von unschätzbarem Wert sind.

Als ehemaliger Bitcoin-Miner gehörte Chase zu den ersten Anwendern im Kryptowährungs-Ökosystem und sammelte lange, bevor dies zum Mainstream wurde, eigene Erfahrungen mit der Blockchain-Technologie und dezentralisierten Finanzen. Durch sein umfassendes Verständnis von digitalen Vermögenswerten und Finanzsystemen wurde er zu einer einflussreichen Führungspersönlichkeit im DeFi-Ökosystem.

„Ich freue mich, meinen guten Freund Chase in unserem Vorstand willkommen heißen zu können,” erklärte Olivier Roussy Newton, CEO von DeFi Technologies. „Seine langjährigen Erfahrungen bei Finanzen, Technologie und Vermögensaufbau passen gut zu unserer Aufgabe, die Lücke zwischen den traditionellen und dezentralisierten Finanzen zu schließen. Seine Einblicke und Führungsqualitäten werden auf unserem Weg zur Erweiterung unserer innovativen Finanzprodukte und -dienstleistungen von unschätzbarem Wert sein.

Chase hat zahlreiche Unternehmungen angestoßen und weiterentwickelt, wobei der Schwerpunkt immer auf neuen Technologien und dem Vermögensaufbau lag. Seine Ernennung unterstützt die Verpflichtung von DeFi Technologies, sein Führungsteam zu stärken und seine Aufgabe, durch dezentralisierte Technologien die Finanzlandschaft umzugestalten.

Die Ernennung von Chase folgt im Anschluss an den Rücktritt von Krisztian Toth aus dem Vorstand, der künftig eine beratende Funktion einnehmen wird. Das Unternehmen dankt ihm für seine Tätigkeit im Vorstand.

Über DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Annäherung der traditionellen Kapitalmärkte und der Welt der dezentralen Finanzen (DeFi) leistet. Mit branchenführenden Web3-Technologien im Fokus setzt sich DeFi Technologies zum Ziel, einem breiten Anlegerkreis Zugang zur Zukunft des Finanzwesens zu verschaffen. Mit der Unterstützung eines angesehenen Expertenteams, dessen umfassende Erfahrung in den Bereichen Finanzmärkte und digitale Vermögenswerte wir uns zu Nutze machen, streben wir danach, die Art und Weise der Interaktionen von Einzelpersonen und Institutionen mit dem sich entwickelnden Finanzökosystem zu revolutionieren. Folgen Sie DeFi Technologies auf Linkedin und Twitter und besuchen Sie für weitere Einzelheiten die Website https://defi.tech/

Über Valour

Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour”) emittieren börsengehandelte Produkte („ETPs“), die privaten und institutionellen Anlegern die Möglichkeit bieten, über ihr herkömmliches Bankkonto einfach und sicher auf digitale Vermögenswerte zuzugreifen. Valour ist Teil der Vermögensverwaltungssparte von DeFi Technologies Inc (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF). Um weitere Informationen über Valour zu erhalten, sich zu registrieren oder Updates zu erhalten, besuchen Sie bitte valour.com.

Warnhinweise bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des geltenden kanadischen Wertpapierrechts. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem die Ernennung von Vorstandsmitgliedern, das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Verbreitung dezentraler Finanzprodukte, die Wahrnehmung von Geschäftsmöglichkeiten durch das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorteile oder potenziellen Renditen solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Zielerreichungen des Unternehmens erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen formuliert werden oder darin implizit enthalten sind. Solche Risiken, Unwägbarkeiten und andere Faktoren sind unter anderem das Wachstum und die Entwicklung von DeFi und des Sektors für digitale Vermögenswerte, Regeln und Vorschriften in Bezug auf DeFi und digitale Vermögenswerte sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten die Leser kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen setzen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht durch geltende Bestimmungen des Wertpapierrechts vorgeschrieben ist.

DIE CBOE CANADA EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG

