EQS-News: SFC Energy sichert Folgeauftrag von Latium Technologies für EFOY Pro Brennstoffzellen in kanadischen CCTV-Projekten

SFC Energy sichert Folgeauftrag von Latium Technologies für EFOY Pro Brennstoffzellen in kanadischen CCTV-Projekten



20.08.2025 / 07:30 CET/CEST

SFC Energy sichert Folgeauftrag von Latium Technologies für EFOY Pro Brennstoffzellen in kanadischen CCTV-Projekten

Latium Technologies setzt EFOY Pro Brennstoffzellen in autarken Hybrid-CCTV-Sicherheitssystemen für netzferne Standorte ein

Starke Präsenz im kanadischen Energie- und Infrastruktursektor

Partnerschaft unterstützt nachhaltige, netzunabhängige Überwachung mit KI-gestützter Gefahrenerkennung und emissionsarmer Energieversorgung

Brunnthal/München, Deutschland, 20. August 2025 – Die SFC Energy AG („SFC“, F3C:DE, ISIN: DE0007568578), ein führender Anbieter von Brennstoffzellen für stationäre, portable und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen, hat einen Folgeauftrag von Latium Technologies („Latium“) mit Sitz in Nisku, Alberta, Kanada, erhalten. Das Auftragsvolumen beläuft sich auf CAD 1,2 Mio. und umfasst die Lieferung von EFOY Pro 2800 Brennstoffzellen und Methanol-Tankpatronen.

Latium ist ein wichtiger Partner von SFC für die Marktexpansion im Bereich intelligenter CCTV-Überwachungsanwendungen. Mit seinen KI-gestützten Lösungen für Baustellensicherheit bietet Latium eine 24/7-Live-Überwachung von Industrie- und Schwerindustriestandorten wie Baustellen, Bergwerken, Öl- und Gasförderanlagen sowie Pipelines. Diese netzunabhängigen Systeme nutzen EFOY Pro Brennstoffzellen von SFC in Kombination mit Solarenergie, um in netzfernen und anspruchsvollen Umgebungen einen dauerhaft autonomen Betrieb zu gewährleisten – ohne auf herkömmliche Stromversorgungsinfrastrukturen angewiesen zu sein.

Der Folgeauftrag unterstreicht die steigende Nachfrage nach nachhaltigen, netzunabhängigen Sicherheitslösungen, insbesondere im schnell wachsenden CCTV-Markt. Abgelegene Baustellen und Industrieanlagen sind aufgrund ihrer Isolation und fehlenden festen Infrastruktur besonders anfällig für Diebstahl, Vandalismus und unbefugten Zutritt. Die CCTV-Überwachungstürme von Latium mindern diese Risiken durch eine energieeffiziente, KI-gestützte Überwachung, die rund um die Uhr sofortige Warnmeldungen, Echtzeitdaten und eine schnelle Reaktion über das hauseigene Security Operations Center (SOC) ermöglicht.

Latium integriert die EFOY Pro Brennstoffzellen von SFC in seine CCTV-Überwachungstürme, um die Stromversorgung bei allen Wetterbedingungen sicherzustellen. Die Brennstoffzellen ergänzen die Solarenergie nahtlos, indem sie Stromversorgungslücken überbrücken – etwa bei unzureichender Sonneneinstrahlung bzw. wenn der Batterieladestand einen vordefinierten Schwellenwert unterschreitet. Sie ermöglichen somit eine kontinuierliche, zuverlässige Leistungsabgabe bei geringem Wartungsaufwand und emissionsarmem Betrieb.

Hans Pol, COO der SFC Energy AG: „Wir sind stolz darauf, unsere Partnerschaft mit Latium Technologies weiter zu vertiefen und das innovative und nachhaltige Konzept des Unternehmens im Bereich der Fernüberwachung aktiv zu unterstützen. Dieser Folgeauftrag bestätigt sowohl die Qualität unserer Brennstoffzellentechnologie als auch unsere strategische Expansion in den wachsenden CCTV-Markt. Die Kombination von Solarenergie mit unseren EFOY Pro Brennstoffzellen ermöglicht eine saubere, effiziente und äußerst zuverlässige Stromversorgungslösung für anspruchsvolle Umgebungen.“

Antonio Pecorilli, Präsident von Latium Technologies: „Unsere Mission ist es, die Sicherheit auf Baustellen durch intelligente, autonome und umweltfreundliche Systeme neu zu definieren. Die EFOY Pro Brennstoffzellen von SFC sind ein wichtiger Bestandteil unseres Hybrid-Energiekonzepts und ermöglichen uns einen unterbrechungsfreien Betrieb, selbst an den entlegensten und stromversorgungsarmen Standorten. Beim Ausbau unserer KI-gesteuerten CCTV-Lösungen in Kanada ist SFC auch weiterhin ein zuverlässiger Partner für nachhaltige Energieeffizienz.“

Weitere Informationen zu den Clean Energy und Clean Power Management Lösungen von SFC Energy unter sfc.com.



Zur SFC Energy AG

Die SFC Energy AG (www.sfc.com) ist ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre, portable und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit den Geschäftsfeldern Clean Energy und Clean Power Management ist die SFC Energy AG ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen weltweit und verkaufte bislang mehr als 75.000 Brennstoffzellen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal/München, Deutschland, und betreibt operative Niederlassungen in Indien, Kanada, den Niederlanden, Rumänien, Dänemark, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten von Amerika. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse und gehört seit 2022 dem Auswahlindex SDAX an (WKN: 756857, ISIN: DE0007568578).



Über Latium Technologies

Latium Technologies liefert erprobte, skalierbare Lösungen, die die Abläufe auf Baustellen in den Bereichen Bauwesen, Bergbau, Öl und Gas sowie Pipeline grundlegend verändern. Durch den Einsatz von Echtzeitdaten, KI-gestützter Überwachung und fortschrittlicher Analytik ermöglicht Latium Unternehmen, Risiken frühzeitig zu erkennen und zu mindern, Kosten zu senken und schnellere, fundiertere Entscheidungen zu treffen. In den anspruchsvollsten Umgebungen getestet und bewährt, sind alle Lösungen darauf ausgelegt, Vermögenswerte zu schützen, Projekte im Zeitplan zu halten und den Teams vor Ort Sicherheit zu geben. Mit Hauptsitz in Kanada und einem Büro in den Vereinigten Staaten unterstützt Latium Projekte in ganz Nordamerika. Von Branchenführern geschätzt, definiert Latium neue Maßstäbe für betriebliche Sicherheit, Effizienz und Leistung.



SFC Investor Relations und Presse:

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Tel. +49 89 125 09 03-33

Email: susan.hoffmeister@sfc.com

Web: sfc.com



Latium Technologies Kontakt:

Michael Boddy

Chief Technology Officer

Tel. +1 780-991-0364

Email: mboddy@latiumtech.com

Web: latiumtech.com

20.08.2025 CET/CEST

