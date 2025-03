Dax-Widerstand: 23.000 23.320 Dax-Unterstützung: 22.250 21.000

Dax-Rückblick:

Der Dax startete gestern zunächst positiv in den Handel und ging mit einer Aufwärtskurslücke in die neue Handelswoche. Nach der positiven Eröffnung ging es dann jedoch zunächst erst einmal gut 200 Punkte runter - die Aufwärtskurslücke wurde wieder geschlossen.

Ausgehend vom Vormittagstief im unteren 22.500er-Bereich stieg der Index gestern in den darauffolgenden Handelsstunden um sage und schreibe über 800 (!) Punkte an und kletterte zeitweise über die Marke von 23.300 Punkten. In diesem - vollkommen übertriebenen - Squeeze-Out wurden dann auch noch die letzten Verkäufer in den Markt gespült beziehungsweise eliminiert.

Heute Vormittag wird dann das Gros dieser Bewegung vom Wochenstart schon wieder korrigiert.

Dax-Ausblick:

Der Charakter der gestrigen Bewegung und der schnelle Abverkauf heute Vormittag sprechen dafür, dass gestern mit hoher Wahrscheinlichkeit ein mittelfristig signifikantes Zwischenhoch ausgebildet wurde.

Ein Tagesschlusskurs unterhalb von 22.250 Punkten würde das mittelfristige Top bestätigen und Abwärtspotenzial in den unteren 21.000er-Bereich generieren. Bis dahin bleiben die Käufer vorerst noch weiter im Spiel. Die kommenden Tage dürften von einer anhaltend hohen Volatilität geprägt sein. Es empfiehlt sich daher in jedem Fall, die Positionsgrößen zu reduzieren.